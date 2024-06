Młodzież

Finał CLJ U-15: Legia Warszawa 3-3 k. 2-3 Śląsk Wrocław

Środa, 19 czerwca 2024 r. 17:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W finałowym meczu o mistrzostwo Polski U-15 Legia Warszawa przegrała w Ząbkach po rzutach karnych ze Śląskiem Wrocław. Tym samym to Śląsk został mistrzem Polski. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Po regulaminowym czasie gry był remis. Zwycięzcy nie wyłoniła także dogrywka. Konieczna była seria rzutów karnych, w której Śląsk był lepszy.









W 14. minucie mogliśmy oglądać pierwszy celny strzał Legii. Uderzenie Szymona Piasty nie mogło jednak zaskoczyć Tomasza Pytlaka. Minęła minuta, a bramkarz Śląska minął się z piłką, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Fabiana Mazura. Futbolówka spadła jeszcze na głowę Edo, ale ten nie zdołał złożyć się do strzału. W 21. minucie fantastycznym uderzeniem popisał się Edo, który wykorzystał podanie Mazura z prawej strony.



W 35. minucie legioniści przeprowadzili bardzo dobrą akcję, zakończoną celnym strzałem. W 37. minucie Piasta przedarł się prawą stroną, podał do Igora Owczarczyka, który trafił prosto w bramkarza. Po chwili z pola karnego z prawej strony uderzał Jakub Gliwa, ale i tym razem obronił Pytlak.



W 45. minucie Szymon Piasta faulowany był tuż przed polem karnym. Do piłki podszedł Jakub Gliwa, uderzył mocno, prosto w mur, futbolówka odbiła się jeszcze od zawodników w murze i poszybowała do siatki. Odpowiedź rywali była błyskawiczna. W 47. minucie z bliskiej odległości piłkę do siatki wpakował Bartosz Szywała, który wyprzedził Owczarczyka.



W 63. minucie zawodnicy Śląska doprowadzili do wyrównania na 2-2. Po chwili ponownie poszli na bramkę, ale tym razem była tylko poprzeczka. W 75. minucie Oskar Maj uderzył głową, ale zrobił to zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza. W 1. minucie doliczonego czasu Oliwier Czyzio miał piłkę meczową, ale nie zdołał dać Śląskowi prowadzenia. Podstawowy czas gry zakończył się wynikiem 2-2. Konieczna była dogrywka 2x10 minut.



W 3. minucie doliczonego czasu gry sędzia podyktował rzut karny dla Legii po zagraniu ręką Wołosowskiego. Do piłki podszedł Jakub Gliwa i pewnym strzałem dał Legii prowadzenie. W 90. minucie Gliwa znalazł się sam przed bramkarzem, ale w ostatniej chwili golkiper Śląska uratował się przed stratą bramki. Po chwili Pławiński z połowy boiska chciał przelobować Pytlaka, jednak uderzył niecelnie. W odpowiedzi goście mieli doskonałą sytuację, Kucharski znalazł się przed bramką, ale zmarnował szansę na wyrównanie.



W 93. minucie po dużym zamieszaniu Bartosz Szywała wpakował piłkę do siatki i znów mieliśmy remis. W rzutach karnych lepsi byli zawodnicy Śląska. Tomasz Pytlak obronił dwa uderzenia legionistów, a raz przestrzelił Pławiński.



Finał CLJ U-15: Legia Warszawa 3-3 k. 2-3 (1-0, 1-2, d. 1-1) Śląsk Wrocław

1-0 - 21' Edouard Von Brandt-Etchemendigaray

2-0 - 46' Jakub Gliwa

2-1 - 47' Bartosz Szywała

2-2 - 63' Bartosz Sadłocha

3-2 - 86' Jakub Gliwa (k)

3-3 - 93' Bartosz Szywała



Karne:

Legia: Jukowski +, Pławiński -, Piasta - (bramkarz obronił), Maj +, Edo - (bramkarz obronił)

Śląsk: Kucharski +, Sadłocha -, Szywała +, Czyzio +



Legia: 1. Denys Stolarienko – 2. Igor Owczarczyk, 5. Bartosz Korżyński, 4. Bartosz Jukowski, 3. Aleksander Wyganowski – 6. Piotr Bartnicki (81' 13. Oskar Krakowiak), 8. Vu Hoang Nguyen (52' 15. Oskar Maj), 20. Jakub Gliwa (93' 19. Dawid Mastalski) – 7. Fabian Mazur (57' 17. Oliwier Pławiński), 9. Szymon Piasta, 11. Edouard Von Brandt-Etchemendigaray



Śląsk: 1. Tomasz Pytlak, 2. Franciszek Kołakowski (61' 14. Aleksander Wołosowski), 3. Bartłomiej Chyb (37' 21. Jakub Fitowski), 4. Oliwier Czyzio, 5. Jakub Litwin (87' 23. Ignacy Czarkowski), 6. Bartosz Sadłocha, 7. Dominik Kleczewski, 8. Mateusz Moskaluk (67' 16. Przemysław Mazan, 91' 19. Mikołaj Ciesielski), 9. Maciej Kucharski, 10. Krystian Różycki (55' 11. Mikołaj Szura), 20. Bartosz Szywała



żółte kartki: Jukowski, Bartnicki - Kleczewski, Pytlak

Grano 2x40 min.