Wygrana Anny Jakubiec w Italian Junior Open

We włoskiej miejscowości Riccione, rozegrany został międzynarodowy turniej squasha - Italian Junior Open 2024, w którym wzięło udział dwoje zawodników Legii Warszawa. Anna Jakubiec zwyciężyła w kat. do lat 13, wygrywając w finale, po niezwykle zaciętym spotkaniu z Angielką, Nadiyq Ismail 3:2. Szymon Cienciała zajął miejsce szóste w kat. U-13. Wyniki legionistów: 1/4 finału: Anna Jakubiec - Jana Tillawi (Jordania) 3-0 (11-5, 11-6, 11-2) 1/2 finału: Anna Jakubiec - Lara Elmeniawy (Egipt) 3-1 (9-11, 12-10, 11-4, 12-10) Finał: Anna Jakubiec - Nadiyq Ismail (Anglia) 3-2 (12-10, 12-14, 8-11, 11-2, 11-7) I runda: Szymon Cienciała - Martin Leon Zoubek (Czechy) 3-0 (11-1, 11-2, 11-0) II runda: Szymon Cienciała - Livio Ferrarini (Szwajcaria) 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) 1/4 finału: Szymon Cienciała - Akos Lorinczi (Węgry) 0-3 (5-11, 6-11, 6-11) Szymon Cienciała - Beniamin Morzyc 3-2 (14-12, 6-11, 7-11, 11-9, 11-9) Szymon Cienciała - Khalil Altayeh (Jordania) 0-3 (9-11, 3-11, 10-12)

