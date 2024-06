Biblioteka legionisty: Skarb Kibica Mistrzostwa Europy Niemcy 2024 (277)

Najwięcej oczywiście o reprezentacji Polski, której każdy z graczy został szczegółowo przedstawiony - przeczytamy o nim tekst, a także znajdziemy szczegółowy biogram, wraz z liczbą występów w pierwszej reprezentacji oraz zdobyczami w karierze klubowej. Co prawda żaden z obecnych piłkarzy Legii na Euro nie pojechał, ale są tam gracze, którzy w przeszłości bronili naszych barw, jak Bereszyński, Grosicki, Sebastian Szymański czy Bartosz Slisz. Przedstawione zostały również wszystkie stadiony, na których rozgrywane będą mecze Mistrzostw Europy, a także sędziowie, którzy prowadzić będą spotkania. Wśród nich są także Polacy - jeden sędzia główny, dwaj asystenci oraz dwóch sędziów VAR. Następnie każda z reprezentacji biorących udział w Euro została szczegółowo przedstawiona na czterech stronach - otrzymujemy tekst nt. kadry, jej celu na turniej, ponadto drogę do Euro, a także szczegółowy skład reprezentacji, wraz z sylwetką trenera, jak również plakat każdej reprezentacji wraz z terminarzem gier na Mistrzostwach Europy. Tytuł: Skarb Kibica Mistrzostwa Europy Niemcy 2024 Autor: Marcin Dobosz, Alberto Bertolotto, Robert Błoński, Antoni Bugajski, Maciej Frydrych, Maciej Kaliszuk, Cezary Kolasa, Dariusz Kosiński, Radosław Majdan, Tomasz Moczerniuk, Przemysław Olszewik, Robert Piątek, Bartłomiej Płonka, Krzysztof Pulak, Mariusz Rajek, Grzegorz Rudynek, Piotr Słonka, Maciej Szmigielski, Rafał Tymiński. Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska Rok wydania: 2024 Liczba stron: 180 Cena: 19,90 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

