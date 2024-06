Dzień Dziecka z Legią w Szczecinku po raz szósty!

Legijny fanklub ze Szczecinka już po raz szósty zorganizował piknik z okazji Dnia Dziecka z Legią Warszawa. Ten odbył się w ostatnią sobotę, 15 czerwca na terenie szczecineckiej Ślusarni. Pogoda dopisała, dopisała również frekwencja - zebrało się liczne grono najmłodszych, którzy od małego wychowywani są w legijnej wierze, w myśl hasła "Ludzie Wierni Barwom". W Szczecinku pojawiło się mnóstwo rodzin, także z innych, okolicznych miejscowości, jak i delegacja fanów ze stolicy. Wraz z Misiem Kazkiem, który zabawiał dzieciaki. Dzieci mogły liczyć na masę atrakcji - zabawy, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, malowanie twarzy, przyczepianie kolorowych warkoczyków, zabawy w pianie, czy turniej w Fifę. Na najmłodszych czekały dmuchane zamki, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, legijne balony. Były słodkości, w tym wata cukrowa, napoje, a także co nieco na ciepło. Wielkie brawa za organizację z takim rozmachem imprezy dla legijnego fanklubu ze Szczecinka.

