19-20.06: Rozkład jazdy

Środa, 19 czerwca 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj o godzinie 15:00 w Ząbkach rozegrany zostanie mecz finałowy o mistrzostwo Polski do lat 15, w którym Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, a bezpośrednią transmisję można obejrzeć na kanale Youtube - Łączynaspiłka. Swoje ostatnie Mecze ligowe rozegrają też drużyny U10 i U11.



Rozkład jazdy:

18.06 g. 17:00 Marcovia Marki 2011 - Legia LSS U13A [baraż o awans do I ligi U14][Marki, ul. Wspólna 40]

19.06 g. 15:00 Legia Warszawa U-15 - Śląsk Wrocław U-15 [Ząbki, ul. Słowackiego 21]

19.06 g. 17:00 Marcovia I Marki 2014 - Legia U10 [Marki, ul. Wspólna 12]

19.06 g. 17:30 Legia U11 - Delta Warszawa 13 [LTC 7]

19.06 g. 19:00 Victoria Sulejówek 11 - Legia LSS U13A [baraż o awans do II ligi U14][Sulejówek, ul. Krasińskiego 6]

20.06 g. 19:00 Legia LSS U13A - Marcovia Marki 2011 [baraż o awans do I ligi U14 - rewanż] [LTC]