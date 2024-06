Dwóch trenerów opuszcza sztab Legii

W piątek Legia Warszawa przedstawiła sztab szkoleniowy, który ma prowadzić drużynę w nowym sezonie, a w poniedziałek Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej jako pierwszy poinformował, że dwóch trenerów asystentów opuszcza stołeczny klub. Do Udinese, które w ostatnich dniach objął Kosta Runjaić, odchodzą Przemysław Małecki i Alex Trukan. W tej sytuacji asystentami Goncalo Feio będą Inaki Astiz i EManuel Ribeiro. Legia poinformowała, że niebawem do sztabu dołączą kolejne osoby.

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 Z przymrużeniem oka: Szkoda, że Kosta Runjaić nie pomyślał o ściągnięciu do swojego sztabu ... Jacka Zielińskiego, ccchoćc dobrze,że zabrał jego ... kolegę,ż ktorym tak dobrze się współpracowało, jak było napisane w jednym z wywiadów. odpowiedz

Lee - 1 godzinę temu, *.com.pl To już wiadomo Josue do Udinese przejdzie. odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.com.pl Czy to ten słynny asystent - konfident? odpowiedz

radik - 1 godzinę temu, *.28.106 @Paweł : inny konfiturowy tak twierdził. Byłbym ostrożny.... odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Paweł : Raczej słynny inaczej… odpowiedz

A - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli sztab był pełny przez jakieś 2 dni. odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję, że skoro odchodzą to znaczy, że coś zapłacili Legii za zerwanie kontraktów. W drugą stronę klub musi bulić w takich sytuacjach. odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl Jeśli chodzi o Majeckiego, to dla Legii świetna informacja! Przytakiwacz i konfident. odpowiedz

