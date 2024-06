Legia dopięła transfer napastnika!

Jean Pierre Nsame większość swojej kariery spędził w szwajcarskim potentacie - BSC Young Boys. W Szwajcarii był niezwykle skuteczny, łącznie w 242 występach zdobył 140 bramki, do których dołożył 39 asyst. Z Young Boys zdobył 6 mistrzostw Szwajcarii oraz 2 krajowe puchary. Wystąpił także w fazie grupowej Ligi Mistrzów oraz 3-krotnie w Lidze Europy. W sezonach 2019/2020 i 2020/2021 był wybierany najlepszym piłkarzem szwajcarskiej Super Ligi, a w rozgrywkach 2019/20, 2020/21 i 2022/23 zdobywał koronę króla strzelców tych rozgrywek. Wcześniej Kameruńczyk przebywał w Angers SCO, Amiens SC, Servette FC oraz Venezii FC. W zeszłym sezonie na szwajcarskich boiskach zagrał 21 razy, zdobył 12 bramek i 2 asysty. Zagrał także w 4 spotkaniach Ligi Mistrzów. W zimowym oknie transferowym trafił do włoskiego Como 1907 grającego na poziomie Serie B, gdzie nie przebił się do drużyny i wystąpił w zaledwie 8 meczach (187 minut), zdobywając 1 asystę. Kameruńczyk jest również reprezentantem swojego kraju. W kadrze zadebiutował w 2019 roku, ale do dziś zagrał tylko 4 razy. Był także powołany na zeszłoroczne Mistrzostwa Świata, ale nie pojawił się na boisku choćby na minutę.

ja - 4 minuty temu, *.chello.pl Ciekawe ile on ma lat? odpowiedz

geds - 10 minut temu, *.chello.pl Brzmi naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem tylko czemu tak źle mu poszło w serie B. Czasem koło 30-tki niektórym pilkarzom już nie chce się ciężkk pracować. Czasem wcześniej, bo bądź co bądź taki Chukwu w silnym Molde to był naprawdę kawał piłkarza, a u nas... odpowiedz

Miała być Bombazo a jest Ogórazo - 12 minut temu, *.216.65 To jest ten BOMBAZO? Ten debeściak? Przecież to jakiś marny kapiszon, emerytowany król strzelców ci przepadł w Serie B. Z czym do ludzi. odpowiedz

Franklin Erezaba Mojdoh - 16 minut temu, *.216.2 Jak nic krencony licznik, pewnie ma pod czterdziestkę. odpowiedz

Dedi - 18 minut temu, *.plus.pl Wow ..... Serio ? Taki napastnik u nas?? To jest naprawdę znane nazwisko ! Statystyki w lepszej lidze od naszej świetne!! Przecieram oczy mamy też swojego kocura teraz. odpowiedz

Hiszpan - 25 minut temu, *.play-internet.pl Ciekawe czemu nie grał w Como? Kontuzja czy leń w upie.... odpowiedz

Haaaa - 36 minut temu, *.. Wykup zawodnika 32 letnego za 2 miliony Euro xD odpowiedz

Matias - 37 minut temu, *.vectranet.pl Ja pier&ole ???????????????????????????????????? cyrk na kółkach odpowiedz

Michał - 47 minut temu, *.inetia.pl Coś za młody ten snajper :D Jak taki świetny napastnik to ciekawe czego go najpierw wypożyczamy. Zieliński - out! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zarabiał we frankach to zasuwał. Zobaczymy czy za złotówki będzie mu się chciało. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl .....bedzie taki z niego kocur jak z Rosolka odpowiedz

alessandro - 1 godzinę temu, *.. W piłce jesteś tak dobry jak Twój ostatni mecz. Nsame przez pół roku nie strzelił gola w Serie B. Druga sprawa to piłkarze z Afryki i ich prawdziwy wiek, ten ma w papierach 31 lat, hmm… wystarczy wpisać w google Nsame Como - siwa broda na zdjęciach, takze tak odpowiedz

Byniu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zobaczymy myślę ,że ważna jest aklimatyzacja żeby się u nas dobrze poczuł i przyjął. W Szwajcarii król,a we Włoszech przepadał więc gwarancji nie ma żadnej. Czas pokaże odpowiedz

Anthrax - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na wiosnę grał w drugoligowym słabiutkim Como i nie dawał rady. Coś mi się zdaje, że ma przebitą metrykę jak wielu Afrykańczyków ściąganych za młodu do Europy i jest starszy o kilka lat. Podobnie było z Olisadebe, do pewnego momentu grał na dobrym poziomie, a w wieku 30 lat był już piłkarskim emerytem. U czarnoskórych graczy ciężko określić wiek. odpowiedz

Szpic - 29 minut temu, *.chello.pl @Anthrax: Chłopie nie masz pojęcia co wypisujesz. To słabiutkie Como pod Fabregasem jako trenerem awansowało do Serie A. Pomyśl zanim puścisz takiego bąka. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niby bomba, ale coś tu śmierdzi niewypałem. 31 lat ( jak licznik cofany to lipa), zmarnowane ostatnie pół roku, czyli odbudowa jak zawsze. Wygląda na gracza jednej ekipy. Dobrze, że wypożyczenie.



Trzymam kciuki, abym się pomylił odpowiedz

Takesure Chinyama - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To chyba wreszcie transfer który można nazwać bombą transferową! 6 razy mistrzostwo Szwajcarii i 3 razy król strzelców ligi silniejszej i bogatszej od naszej żałosnej ekstraklasy to nie byle co. Z aklimatyzacją nie powinno być problemów byleby go zgrać z Gualem, bo Pekhart czy Kramer to tylko jako jokerzy z ławki. Już kiedyś inny zawodnik z tego kraju zrobił furorę w lidze, a nazywał się Zeigbo. Młodsi go nie pamiętają, bo to z czasów Daewoo ale długo u nas nie pograł i trafił do ligi włoskiej. Z nim będzie podobnie jak nastrzela bramek to go wykupi jakiś turecki albo grecki klub, bo ma więcej kasy. Trudno, takie jest prawo rynku. Dobrze, że mamy prawo pierwokupu to się na nim zarobi jeśli odpali w lidze. Jeszcze kogoś konkretnego na skrzydło, 2 stoperów i najbliższy sezon może być bardzo fajny. odpowiedz

Pawku - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Takesure Chinyama: odpowiedz

Pawku (L) - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Takesure Chinyama: Zeigbo był z Nigerii. odpowiedz

Millwall06ban - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Takesure Chinyama: Zeigbo był nigeryjczykiem. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Takesure Chinyama: takich pilkarzy powinnismy sciagac. Niby u kresu kariery ale powinien jeszcze nam sporo dać jakości. odpowiedz

Bolan - 56 minut temu, *.centertel.pl @Takesure Chinyama: Zeigbo był z Nigerii nie z Kamerunu odpowiedz

Jose Kante - 39 minut temu, *.play-internet.pl @Takesure Chinyama:

Zeigbo był Nigeryjczykiem, do tego wielkim talentem i w obecnych czasach nie mielibyśmy szans na wyłowienie go. Tak więc, kolego daj na luz i zastanów się czy potrzeba nam sprowadzać z opcją wykupu za 2 mln euro BYŁEJ gwiazdy ligi szwajcarskiej. Nie sądzę żeby to był drugi Lewandowski że szczyt formy przyjdzie na 32 urodziny. Mam nadzieję że się pomyle. odpowiedz

zDo(L)ny - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Napastnika definiują liczby. A on je ma, więc powinno być dobrze. Ostatnim napastnikiem, który przychodził do Nas z liczbami był Nicolic. Trochę czasu minęło.



„Liczby” to nie kilkanaście bramek w jednym, bardziej udanym sezonie. „Liczby” to suma bramek w karierze, a on podbija pod 200. odpowiedz

Barnaba - 49 minut temu, *.orange.pl @zDo(L)ny: A pamiętasz, jakie liczby miał brazylijski Chorwat? I jak "znakomicie" poszło mu w Legii? odpowiedz

Kowal - 1 godzinę temu, *.206.240 Absolutny kocór. Jak zagra w połowie to co w YBB to będzie absolutną gwiazdą ligi. odpowiedz

Wito - 1 godzinę temu, *.7.35 Widać, że to klasowy napastnik. 31 lat to sporo ale facet to seryjny strzelec goli więc trzymajmy kciuki . odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.aster.pl oby on nie był jak Franklin Mudoh koło 2000 roku

a nie wiecie czy on nie handlował na koronie Stadionu Dziesięciolecia odpowiedz

Kuzyn Mudoha - 16 minut temu, *.135.158 Mudoh to był prawdziwy handlarz. Z krwi i kości. Szczegol ze był sprowadzany jako piłkarz.... odpowiedz

Kill illuminati - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszystko pięknie tylko pytanie: skoro przez 3 lata był królem strzelców to czemu Szwajcarzy wypożyczyli go do serie B??? Coś tu nie pasuje. odpowiedz

q@q.pl - 2 godziny temu, *.. Eeeeee..... Chyba nie bardzo kumam. Po co, na co i dlaczego? Nie jestem przekonany...

odpowiedz

wrt - 2 godziny temu, *.plus.pl Wymiatal w Szwajcarii ,a tak slabo mu poszlo w serie b, dziwne ,oby u nas sie odbudowal odpowiedz

Miro - 2 godziny temu, *.com.pl ogór czy kocur? odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Miro: Kiedyś ewidentnie kocur, ale najlepsze lata ma chyba za sobą. Ale Rosołka i tak odsadzi o lata świetlne. odpowiedz

Pedro Tarchomin - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kocur odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 2 godziny temu, *.mm.pl Wykup 32-latka (w przyszłym roku) za 2 miliony euro? Raczej się nie zdarzy. odpowiedz

