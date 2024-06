Oficjalnie

Jean-Pierre Nsame nowym piłkarzem Legii!

Wtorek, 18 czerwca 2024 r. 21:21 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Nowym piłkarzem Legii Warszawa został 31-letni Jean-Pierre Nsame. Napastnik został wypożyczony do stołecznej drużyny z włoskiego Como 1907 do końca sezonu 2024/25 z opcją pierwokupu. Kameruńczyk będzie występował w "Wojskowych" z numerem 77.









Jean-Pierre Nsame urodził się 1 maja 1993 roku w największym kameruńskim mieście Duala. Nie wychowywał się jednak długo w Afryce, jako młody chłopak wyjechał do Francji, a jak sam mówił w wywiadzie dla focus-swiss.com - Lubię mówić, że nie jestem Afrykaninem. Do Europy przyjechałam w wieku 6 lat i zostałem adoptowany przez moją adopcyjną matkę, która jest Portugalką. Moja historia sprawia, że ​​zawsze czułem się Europejczykiem. Nsame twierdzi, że od początku był skazany na piłkę nożną. Od małego był ruchliwym chłopcem, próbował odnaleźć się w różnych sportach m.in. tenisie czy koszykówce, ale zawsze kończyło się na futbolu. Piłka zawsze była dla niego na pierwszym miejscu i poświęcał jej większość swojego czasu. - Dlatego jeszcze przed 10. rokiem życia zdecydowałem, że chcę zostać zawodowym graczem, takim jak ci, których można zobaczyć w telewizji! - podkreślał w wcześniej wspomnianym wywiadzie. Swoją piłkarską przygodę rozpoczynał więc w francuskim Angers SCO. Przechodząc przez drużyny młodzieżowe, w sezonie 2011/2012 udało mu się zadebiutować w seniorskiej piłce jako 18-latek na poziomie Ligue 2. W następnych rozgrywkach był już etatowym członkiem pierwszej drużyny i pojawiał się na boiskach francuskiej 2. ligi w praktycznie każdym spotkaniu, a część z nich zaczynał również w podstawowej "jedenastce". Mimo regularności nie uwierzono w niego w macierzystym klubie i w następnych sezonach został wysyłany na wypożyczenia do grających na trzecim poziomie rozgrywkowym US Jeanne d'Arc Carquefou oraz Amiens SC. Na sezon 2015/16 powrócił do Angers, które awansowało już do Ligue 1, ale Nsame nadal nie dostawał wielu szans i w francuskiej ekstraklasie wystąpił tylko 5-krotnie. Obie strony zdecydowały się więc, by nie przedłużać wygasającego wraz z końcem rozgrywek kontraktu.



Szansę kameruńskiemu napastnikowi zdecydowało się dać grające na 2. poziomie rozgrywkowym w Szwajcarii, Servette FC i to właśnie od tego klubu rozpoczęła się jego wielka przygoda w Kraju Alpejskim. Nsame od początku wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie i udowodnił, że warto było dać mu okazję do regularnej gry. Napastnik stał się niezwykle bramkostrzelny, a z 23 golami w 31 spotkaniach został królem strzelców Challenge League i jej najlepszy zawodnikiem, mimo że drużyna zajęła nie dające awansu, 3. miejsce. Dla Kameruńczyka był to jednak wyśmienity sezon, który zaowocował pierwszym powołaniem i debiutem w seniorskiej reprezentacji swojego kraju, a również transferem do walczącego o najwyższe cele w Szwajcarii, BSC Young Boys. W stolicy kraju słynącego z sera i czekolady również szło mu wyśmienicie. Już w pierwszym sezonie napastnik stał się podstawową postacią drużyny, która rywalizowała na trzech frontach, gdyż oprócz krajowej ligi i pucharu, udało awansować im się do fazy grupowej Ligi Europy. Nsame miał więc okazje zebrać swoje pierwsze doświadczenia w międzynarodowych rozgrywkach. Był również znaczącą postacią w wywalczeniu pierwszego mistrzostwa kraju od 32 lat i zarazem swojego pierwszego trofeum w karierze. Kolejny sezon był jeszcze bardziej okazały dla klubu i samego zawodnika. Z łatwością udało im się obronić mistrzostwo Szwajcarii, a dodatkowo awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie mierzyli się z takimi drużynami jak Manchester United, Juventus Turyn i Valencia FC.



Rozgrywki 2019/20 były prawdziwym wybuchem umiejętności Kameruńczyka. Stał się prawdziwym łowcom bramek z zabójczą skutecznością. Był kluczową postacią Young Boys w drodze do dubletu. W lidze zdobył tyle samo bramek, ile spotkań zdołał zaliczyć - 32, do których dołożył jeszcze 3 asysty. Dało mu to pierwsze indywidualne osiągnięcia, ponieważ otrzymał koronę króla strzelców i został wybrany najlepszym zawodnikiem rozgrywek. Jeszcze lepszą skutecznością wykazał się w Pucharze Szwajcarii gdzie w 6 spotkaniach trafił do siatki 7-krotnie. Do swojego strzeleckiego dorobku dołożył jeszcze 2 gole w rozgrywkach Ligi Europy, co razem złożyło się na aż 41 bramek. W następnym sezonie Nsame był równie skuteczny, nadal prezentował bardzo wysoką jakość i z 19 bramkami obronił miano najlepszego strzelca i piłkarza w lidze. Szczególnie udana była jego przygoda europejska, gdyż z Young Boys zaszedł do 1/8 finału Ligi Europy, gdzie odpadł z Ajaksem Amsterdam. Rozgrywki skończyły się jednak fatalnie dla napastnika. Przed ostatnią kolejką doznał bardzo poważnej kontuzji częściowego pęknięcia ścięgna Achillesa. Feralny uraz wyłączył go z przygotowań do następnego sezonu oraz całej rundy jesiennej i gry w Lidze Mistrzów, a bez niego Young Boys nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu. - To była pierwsza poważna kontuzja w mojej karierze. Jednak ta próba nie była dla mnie tak trudna, jak mogłaby być dla kogoś innego. Mój stan umysłu był pozytywny i unikałem zadawania sobie zbyt wielu pytań, na przykład, co mogłem zrobić, aby tego uniknąć. Grając w piłkę nożną wiesz, że kontuzja może zdarzyć się w każdej chwili. Dzięki temu mogłem szybciej zaakceptować kontuzję i zaplanować powrót do zdrowia - wspomina ten okres Nsame.



By odbudować się i powrócić do dobrej dyspozycji po tak długim rozbracie z piłką, na rundę jesienną Kameruńczyk został wypożyczony do beniaminka włoskiej ekstraklasy - Venezii FC. Napastnik jednak odbił się od tak trudnego kierunku odbudowy formy, we Włoszech nie przebił się do pierwszego składu i zebrał łącznie tylko 245 minut gry. Powrócił więc do Szwajcarii, gdzie znów zachwycał. Po raz kolejny swoją skutecznością doprowadził Young Boys do powrotu na mistrzowski tron i zdobycia Pucharu Szwajcarii. Forma Nsame nie umknęła selekcjonerowi reprezentacji Kamerunu, który zdecydował się powołać napastnika do kadry na Mistrzostwa Świata w 2022 roku rozgrywane w Katarze. Na nich jednak nie dostał ani minuty i zdecydował się na rezygnację z gry w kadrze. - Czekałem na ten ostatni mecz ze Szwajcarią, może nie myślałem, że zagram od początku, ale przynajmniej, że wejdę na boisko… - opowiada rozczarowany Nsame w wywiadzie dla JD Training. To zresztą nie było jedynym powodem takiej decyzji. - Gdy zostałem powołany pierwszy raz wszystko szło dobrze, byłem zmotywowany, ale po dwóch dniach straciłem motywację. Warunki mi nie odpowiadały, nie tak wyobrażałem sobie zespół. W drużynie nie każą ci jeść ze wszystkimi, przyjaźnić się, ale szanować swoich kolegów z drużyny, mieć z nimi kontakt już tak, a nie dawać im poczucie, że jesteś od nich lepszy. W kadrze było kilku zawodników, którzy sprawili, że pomyślałem, że są ode mnie lepsi, ponieważ ja gram w lidze szwajcarskiej, która według nich była drugorzędna (...) Od tamtego momentu nie chciałem już wrócić do reprezentacji - mówił dalej.



W sezonie 2023/24 zaczęły się dla napastnika tworzyć problemy również w klubie. Mimo że wydawało się, że nadal będzie podstawowym zawodnikiem, występował i strzelał regularnie, również w rozgrywkach Ligi Mistrzów, zimą zdecydowano się na rozstanie z Kameruńczykiem. Jedną z głównym przyczyn był jego konflikt z ówczesnym trenerem, Raphaelem Wickym, którego często otwarcie krytykował w mediach. Początkowo jednak cena, jaką chcieli Young Boys za zawodnika była zaporowa. Przez to Nsame nie trafił do ligi hiszpańskiej, pomimo zainteresowania ze strony takich klubów jak Valencia FC czy Real Valladolid. Władze klubu nie zgodziły się również na powrót zawodnika do Servette FC, którego sam zawodnik bardzo pragnął i nalegał na akceptację, gdyż nie chciały wzmacniać jednego z głównych rywali w walce o mistrzostwo. Cała ta sytuacja okropnie rozzłościła napastnika, który po jednej z rozmów z dyrektorem sportowym klubu z Berna, Christophem Spycherem, miał wyjść z jego gabinetu z hukiem, trzaskając drzwiami. - To nie jest prawda. Historia została zbyt nagłośniona (...) Szanujemy to, co osiągnął w klubie. Jeśli ponownie zobaczę Jean-Pierre’a, przywitam się z nim i przytulę - stwierdził Spycher w wywiadzie dla Bluenews. Innego zdania jest jednak sam zawodnik, który w rozmowie z Tribune de Genève użył bardzo mocnych słów wobec klubu. - Czuję się zdradzony przez Young Boys. Klub zawsze dbał tylko o swoje interesy. Wszystko, co wniosłem, moje zaangażowanie, zostało zapomniane - stwierdził Nsame. Dorobek i wkład w grę Kameruńczyka na pewno nie zniknie w pamięci kibiców berneńskiego klubu, dla których Nsame ma status legendy. Nie można się im dziwić, bo osiągnięcia, drużynowe i indywidualne napastnika robią wrażenie na każdym. Łącznie w Young Boys przez 7 sezonów Nsame zagrał 242 razy, zdobył aż 140 bramek, do których dołożył 39 ostatni, decydujących podań. Z szwajcarską drużyną zdobył 6 mistrzostw i 2 puchary kraju, a także regularnie występował w europejskich rozgrywkach. Indywidualnie 3-krotnie zostawał królem strzelców Super League i 2 razy był wybrany najlepszym zawodnikiem ligi.



Ostatecznie Kameruńczyk trafił do włoskiego Como 1907 występującego na poziomie Serie B i prowadzonego przez byłego pomocnika m.in. Chelsea FC czy FC Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii, Cesca Fabregasa. Od początku jednak miał duży problem, by przebić się do drużyny i ostatecznie kompletnie mu się to nie udało. Mimo dużego sukcesu klubu i awansu do Serie A, Nsame nie miał w to zbyt dużego wkładu, gdyż rozegrał tylko 8 meczów (187 minut) i zaliczył 1 asystę. - Trener wybiera kadrę. Widzę innych napastników i wiem, że nie jestem od nich gorszy. Nie niszczy to mojej wiary w siebie. Doświadczenie pozwala mi być w tej sytuacji cierpliwym (...) teraz awansowaliśmy do Serie A. Potem nadchodzi nowy sezon, do którego, mam nadzieję, będę mógł się przygotować w letnim okresie przygotowawczym - mówił w wywiadzie dla Sport.ch. Takiej szansy jednak Nsame nie dostał, a włoski klub zdecydował się, by nie kontynuować z nim współpracy. Tę sytuację wykorzystała Legia, która od długiego czasu szukała klasowego, bramkostrzelnego napastnika i postanowiła wypożyczyć Kameruńczyka.



Jean-Pierre Nsame mierzy 188 cm wzrostu i waży około 90 kg. Jest klasycznym, wysunięty napastnikiem, występującym tylko i wyłącznie na szpicy. - Jakie trzy przymiotniki mnie opisują? Prawość, bo jestem osobą, która lubi trzymać się tego, co mówi. Po drugie, jestem pracowity. Nieważne czym się zajmuję, zawsze staram się angażować w to na 100%. Wreszcie odporność pozwala mi iść do przodu w codziennym życiu, niezależnie od przeszkód i obszarów. Nie pozwalam sobie na zniechęcenie (...) Mam swój personel, trenera, dietetyka, trenera mentalnego. Wszyscy pomagają mi i mojej rodzinie utrzymać poziom, który osiągnąłem. Zawsze staram się robić postępy, fizycznie i taktycznie. Dopóki pozostanę w piłce nożnej, będę to nadal robił. Cały czas wychodzę na boisko z jednym celem: sprawiać ludziom przyjemność - opisuje sam siebie Nsame. Jest typem lisa pola karnego, wykończeniowca, który czeka i skrzętnie wykorzystuje zagrania bardziej kreatywnych kolegów z drużyny, gdyż sam może mieć spore problemy z kreacją sytuacji. Nsame posiada świetne warunki fizyczne, jest w stanie wygrać większość pojedynków w powietrzu i na murawie, potrafi zastawić się, przepchać rywala i wywalczyć pozycję, a także ciężko jest mu zabrać piłkę. Ma wysokie umiejętności znalezienia się w odpowiednim miejscu, potrafi odpowiednio ustawić się i wykorzystać timing. Posiada również bardzo mocne uderzenie z lepszej, prawej nogi, choć potrafi również zagrozić lewą nogą, co z poprzednimi cechami przekłada się na wysoką skuteczność, którą pokazał szczególnie w Szwajcarii. Jest jednak zawodnikiem dość wolnym, czekającym na podania i rzadko wychodzącym z pola karnego, co przy groźniejszych zespołach może spowodować kompletne wyłączenie go z gry. Najlepiej pasuje do stylu gry drużyny dominującej, którym chce charakteryzować się Legia, gorzej jednak wygląda to w grze z kontrataków. Wydaje się jednak, że dobrze może wyglądać jego współpraca z kreatorami gry Legii, bardziej technicznymi zawodnikami jak Luquinhas czy Juergen Elitim, jak i również skutecznie może wykańczać dośrodkowania wahadłowych. Niepokojący jest ostatni okres w karierze napastnika, gdy przegrał rywalizację w swoim klubie i stracił szansę na regularną grę, jednak statystyki ze szwajcarskich występów mogą napawać ostrożnym optymizmem. Z tego powodu dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński, zabezpieczył się i tylko wypożyczył zawodnika z opcją wykupu, by zobaczyć czy napastnik wypali i pokaże swoją przydatność. Miejmy nadzieję, że w stołecznej drużynie Nsame będzie pokazywał tylko te umiejętności z Young Boys, dzięki którym stał się klubową legendą i drugim najlepszym strzelcem w historii drużyny.



Jean-Pierre Nsame

Pozycja: Środkowy napastnik

Wiek: 31 lat

Waga: 90 kg

Wzrost: 188 cm

Poprzednie kluby: 2011-2016 Angers SCO, 2013/14 (w) US Jeanne d'Arc Carquefou, 2014/15 (w) Amiens SC, 2016/17 Servette FC, 2017-2024 BSC Young Boys, 2021/22 (w) Venezia FC, 2023/24 Como 1907

Występy: 379

Bramki: 175

Asysty: 48

Występy w reprezentacji: 4/0/0