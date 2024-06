Bramkarz był wypożyczony do portugalskiego klubu na pół roku w styczniu. Wystąpił w jednym meczu. W barwach Legii Miszta rozegrał 36 spotkań.

W maju pojawiła się informacja, że Rio Ave podjęło decyzję w sprawie wykupu Cezarego Miszty z Legii Warszawa. Ostatecznie portugalski klub skorzystał z opcji wykupu i transfer doszedł do skutku.

Wojtek86 - 19 minut temu, *.chello.pl Z Bogiem. Za słaby na Legie. odpowiedz

bronek49 - 19 minut temu, *.vectranet.pl Czarek powodzenia mam nadzieje że ci pójdzie lepiej niż w Legii

Kliknij - 28 minut temu, *.plus.pl Ile mamy dopłacić ? odpowiedz

