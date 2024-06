Komentarze (5)

exsa - 32 minuty temu, *.orange.pl Jednak się sprawdziło tak odchodzą młodzi a przychodzą starzy po trzydziestce to kto bedzie biegał po murawie hybrydowej odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Powodzenia. Bez szans na grę w Legii a szkoda żeby męczył się w dwójce. Zobaczymy co naprawdę jest wart. odpowiedz

Maja - 1 godzinę temu, *.22.37 nich idzie nic by z niego nie było. Pełno tego szrotu już było. odpowiedz

LG - 1 godzinę temu, *.com.pl @Maja: po co chłopaka obrażasz? Należy życzyć mu powodzenia. Powalczy w Śląsku o swoje marzenia i rozwój. odpowiedz

Hmm - 40 minut temu, *.160.161 @Maja: a kim ty jesteś żeby go obrażać kibicu niedzielny!? odpowiedz

