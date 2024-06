Tenis

Srebro legionistek w DMP U-12

Wtorek, 18 czerwca 2024 r. 07:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisowa drużyna Legii Warszawa zdobyła srebrny medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski do lat 12, które rozegrane zostały w Bielsku Białej. W finałach wzięło udział osiem najlepszych drużyn z Polski. Nasz zespół wystąpił w składzie: Hanna Cyronek, Alicja Strugacz, Zuzanna Mizak, Emilia Walker. Trenerem legionistek jest Mariusz Kozica.



Legionistki w pierwszym spotkaniu pokonały Górnika Bytom 4-2, już po czterech pierwszych spotkaniach mając zapewnioną wygraną. O awans do finału nasz zespół czekał niezwykle wyczerpujący mecz z BKT Bielsko-Biała, który trwał od godziny 9:00 do 20:30. Najważniejsze, że znów górą była Legia, która wygrała 4-2, a w decydującym o awansie do finału spotkaniu, Emilia Walker pokonała Oliwię Wolską 6-2, 6-2.



Z powodu opadów deszczu, spotkania ostatniego dnia zawodów musiały zostać przeniesione do hali. Zmęczenie dawało się we znaki, i w finale legionistki przegrały wszystkich sześć meczów z zawodniczkami MKT Łódź.



- Jestem przeogromnie dumny z tego, że udało się osiągnąć taki rezultat. W drodzę do Bielska chciałem walczyć przede wszystkim o strefę medalową, a w niej o medal brązowy, ale to jaką walką wykazały się dziewczyny w półfinale tylko pokazuje jak zgranym i rządnym walki są zespołem. Bardzo dużo sił kosztował nas mecz z gospodarzami, co mocno zaznaczyło się następnego dnia w walce o złoto. Warto dodać, że byliśmy jedynym zespołem składającym się tylko z naszych zawodniczek. W rozgrywkach tego typu można wypożyczyć jedną zawodniczkę z innego klubu. Ja stwierdziłem, że nie chce posiłkować się kimś spoza Legii i ten wyjazd będzie nagrodą dla naszych dziewczyn za cały ciężki rok pracy. Jestem z nich ogromnie dumny - powiedział trener legionistek, Mariusz Kozica.



Legia Warszawa 4-2 Górnik Bytom

Hanna Cyronek/Emilia Walker - Nikola Szczechowiak/Pola Cichoń 6-1, 7-6(6)

Zuzanna Mizak/ Alicja Strugacz - Paulina Mazelon/Klara Zagórska 6-4, 6-4

Hanna Cyronek - Nikola Szczechowiak 6-3, 6-2

Alicja Strugacz - Pola Cichoń 6-3, 6-4

Zuzanna Mizak - Paulina Mazelon 2-6, 1-6

Emilia Walker - Klara Zagórska 2-6, 2-6



Legia Warszawa 4-2 BKT Bielsko-Biała

Hanna Cyronek/Emilia Walker - Karolina Pitry/Katarzyna Listwan 1-6, 3-6

Zuzanna Mizak/ Alicja Strugacz - Julia Herma/Stec 6-2, 6-2

Hanna Cyronek - Karolina Pitry 2-6, 7-6(2), 10-1

Alicja Strugacz - Katarzyna Listwan 6-2, 4-6, 10-6

Zuzanna Mizak - Julia Herma 4-6, 7-5, 7-10

Emilia Walker - Oliwia Wolska 6-2, 6-2



Finał: Legia Warszawa 0-6 MKT Łódź

Hanna Cyronek/Emilia Walker - Sonia Antczak/Natasza Kleszcz 5-7, 7-5, 4-10

Zuzanna Mizak/ Alicja Strugacz - Laura Czajka/Julia Dzięcioł 2-6, 6-7

Hanna Cyronek - Sonia Antczak 0-6, 6-4, 3-10

Alicja Strugacz - Natasza Kleszcz 2-6, 3-6

Zuzanna Mizak - Julia Dzięcioł 3-6, w.o.

Emilia Walker - Laura Czajka 3-6, 0-6