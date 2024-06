28-30.06: Weekendowy rozkład jazdy

W najbliższy weekend we Wrocławiu odbędą się Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, w których startować będą zawodnicy łyżwiarskiej Legii, w tym bracia Kania. Piłkarze Legii w niedzielę w Austrii rozegrają kolejny mecz sparingowy. Z kolei czworo pięcioboistów Legii startować będzie w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym w Egipcie. Zawodnicy Legii startować będą również na XXX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich w Kraśniku. Dwie rugbistki Legii - Tamara Czumer-Iwin oraz Ilona Zaishliuk powalczą z reprezentacją Polski w Hamburgu o medal Mistrzostw Europy. Rozkład jazdy: 30.06. g. 18:00 Legia Warszawa - Pafos FC [sparing, Saalfelden]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.