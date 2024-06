Legia nawiązała współpracę z FC Tokyo

Wtorek, 18 czerwca 2024 r. 10:18 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa nawiązała współpracę z występującym w J-League FC Tokyo. Kluby będą działać w zakresie wymiany informacji skautingowych o rynkach europejskim i azjatyckim oraz rozwoju młodych zawodników.









Legia Warszawa i FC Tokyo chcą strukturalnie rozszerzyć obszar swojej działalności skautingowej i szkoleniowej. Podpisana umowa obejmuje wymianę wiedzy i informacji między klubami o piłkarzach w kontekście potencjalnych transferów oraz rozwoju zawodników związanych z akademiami klubowymi.



- Wierzymy, że nawiązanie współpracy z FC Tokyo, uznawanym za silną piłkarską markę w Japonii, przyniesie dobre rezultaty dla obu stron. Ta inicjatywa między dwoma klubami ze stolic swoich krajów będzie mieć realne znaczenie. Japonia to dla nas bardzo atrakcyjny rynek, tamtejsi zawodnicy wyróżniają się wysoką kulturą pracy i jakością, a J-League cieszy się powszechnym zainteresowaniem. Polska staje się dla japońskich piłkarzy naturalnym krajem pierwszego wyboru w kontekście występów w Europie oraz adaptacji do innego stylu gry i życia. Kolejnym ważnym strategicznie aspektem jest dla nas poszerzenie możliwości szkolenia młodych zawodników. FC Tokyo ma bogate doświadczenie w rozwijaniu juniorów i adaptowaniu ich do futbolu seniorskiego. Wymiana doświadczeń i wiedzy w tych obszarach będzie bardzo cenna - mówi właściciel i prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski.



- Cieszymy się, że możemy ogłosić współpracę z Legią Warszawa. Uważamy, że tworzenie drużyny i rozwijanie młodych piłkarzy są niezwykle ważnymi aspektami naszej działalności. Ponadto, w Europie znajduje się wiele utalentowanych zawodników, więc współpraca z Legią Warszawa daje nam szansę na wymianę informacji i podejmowanie różnych działań. Liczymy na jej pozytywne efekty. Jest to pierwszy krok w kierunku promocji naszego klubu z Tokio jako stolicy Japonii - mówi prezes FC Tokyo Shigeya Kawagishi.