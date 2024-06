Nowe koszulki retro trafiły do sprzedaży

Wtorek, 18 czerwca 2024 r. 12:48 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, do sprzedaży trafiły nowe koszulki Retro, które przygotowała Legia. Tym razem mamy do wyboru dwa modele koszulek wzorowanych na meczówki z sezonu 1992/93, które nigdy dotąd nie trafiły do oficjalnej sprzedaży. Oba wzory posiadają eLkę w kółeczku, choć np. w modelu polo eLka jest biała i nie znajduje się na piersi, a po drugiej stronie. Oba wzory kosztują 189,99 złotych. Jeden z nich dostępny jest w rozmiarach od XS do 3XL, drugi od S do 4XL.









Koszulki sprzedawane są zarówno w sklepie stacjonarnym przy Łazienkowskiej 3, jak również w sklepie internetowym.