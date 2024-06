Bramkarze Legii - będą ruchy transferowe

Wtorek, 18 czerwca 2024 r. 16:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek przygotowania z Legią do nowego sezonu rozpoczęło czterech bramkarzy. W środę do Kacpra Tobiasza, Dominika Hładuna, Gabriela Kobylaka i Macieja Kikolskiego dołączy 16-letni Jakub Zieliński.









Legia definitywnie rozstała się z Cezarym Misztą, który po półrocznym wypożyczeniu został wykupiony przez portugalski Rio Ave. Jednocześnie potwierdzają się informacje, że stołeczny klub chce zakontraktować 19-letniego Marcela Mendes-Dudzińskiego z akademii Benfiki Lizbona. Jeżeli rozmowy zakończą się pozytywnie, plan jest taki, by trenował on "jedynką" przy dwóch bardziej doświadczonych kolegach.



Spore zainteresowanie na klubów z Ekstraklasy wzbudza 20-letni Maciej Kikolski, który ubiegły sezon spędził w GKS-ie Tychy i może go zaliczyć do udanych - wystąpił we wszystkich 34 meczach. Według naszych informacji "Kikol" wkrótce zostanie wypożyczony lub sprzedany z opcją pierwokupu - podobnie jak to miało miejsce przy transferze Mateusza Kochalskiego do Stali Mielec.



W tej chwili o pierwsze dwa miejsca w hierarchii będą walczyć Tobiasz (21 l.), Hładun (28 l.) i Kobylak (22 l.). Wczoraj informowaliśmy, że plan na młodego Zielińskiego jest taki, by w najbliższych miesiącach ogrywał na poziomie II ligi. Były już pierwsze rozmowy ze Zniczem Pruszków i Pogonią Grodzisk Mazowiecki.