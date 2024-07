Oficjalnie

Marcel Mendes-Dudziński zawodnikiem Legii!

Środa, 3 lipca 2024 r. 11:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Nowym piłkarzem Legii Warszawa został 19-letni bramkarz, Marcel Mendes-Dudziński. Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał z "Wojskowymi" 4-letnią umowę. W stołecznej drużynie będzie występować z numerem 31.









Marcel Mendes-Dzudziński urodził się 14 maja 2005 roku w Szczecinie. Młody bramkarz ma podwójne obywatelstwo - polskie i brazylijskie, gdyż jego ojciec jest Brazylijczykiem. Swoją piłkarską przygodę rozpoczynał, gdy miał 9 lat, a jego pierwszym klubem była Kluczevia Stargard Szczeciński. W mieście z województwa zachodniopomorskiego trenował również w juniorskich drużynach Brazil da Bola (szkółka założona przez jego tatę) i Błękitnych. - Zaczynał na lewej obronie, ale szybko namówiliśmy go, by spróbował swoich sił na bramce. Pamiętam pierwsze spotkanie: puścił 15 goli. Wrócił do domu, płakał, nie chciał już grać na bramce. Kolejny mecz był z Kotwicą Kołobrzeg. Tym razem rywale strzelili mu 12 goli. "Spokojnie, wszystko musi dziać się powoli" — słyszał ode mnie i żony. Minęło półtora roku, może nawet mniej i wrócił do domu z nagrodą dla najlepszego bramkarza turnieju - wspomina początki kariery syna Roberto Mendes w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Talent młodego golkipera zauważył największy klub z województwa - Pogoń Szczecin, która sprowadziła go do swoich młodzieżowych kadr. W 5-letnim pobycie w szczecińskiej drużynie Mendes-Dzudziński występował głównie w Centralnej Lidze Juniorów, ale dostał również możliwość debiutu na seniorskim poziomie, dokładnie w III-ligowych rezerwach, gdzie w sezonie 2020/21 wystąpił 3-krotnie. Nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie, ale miał możliwość trenowania wraz z nią.



Do młodego Polaka zaczęło się odzywać coraz więcej europejskich klubów, które chciały ściągnąć go do siebie i rozwijać, m.in. z Anglii, Niemiec czy Włoch. - Pamiętam, jak odebrałem telefon. Dzwonili działacze AC Milanu. Bardzo chcieli Marcela, my jednak mieliśmy już wtedy upatrzony inny klub, Benfikę — wspomina ten moment tata golkipera w wcześniej wspomnianym wywiadzie. Tak też się stało, Mendes-Dzudziński w 2021 roku trafił do portugalskiego klubu. - Nie wydaje mi się, by był to pochopny ruch, jest odpowiedni. Chcę się rozwijać i dlatego podjąłem taką decyzję. Patrząc jakich Benfica ma wychowanków wśród golkiperów, jak np. Ederson czy Jan Oblak, uważam że to dla mnie dobry ruch - mówił bramkarz w rozmowie z Polsatem Sport chwilę po ogłoszeniu przenosin. W klubie z Lizbony występował w drużynach juniorskich. W ostatnim sezonie zagrał w 7 spotkaniach Ligi Revelação, w których zachował 2 czyste konta i stracił 10 bramek. Udało mu się także stanąć między słupkami w 3 meczach Młodzieżowej Ligi Mistrzów, dwukrotnie przeciwko RB Salzburg i raz w meczu z Interem Mediolan. W tych spotkaniach Mendes-Dzudziński wpuścił 6 bramek i nie zaliczył meczu bez wyjęcia piłki z siatki. Młody golkiper jest również etatowym reprezentantem juniorskich kadr reprezentacji Polski. Bramkarz występował w nich od U-15 do U-19. W U-15, U-17 i U-19 dostawał nawet opaskę kapitana. Łącznie w 5 młodzieżowych kadrach "Biało-czerwonych" wystąpił 14-krotnie.



Marcel Mendes-Dudziński mierzy 197 cm wzrostu i waży 85 kg, czyli posiada przyzwoite warunki fizyczne potrzebne na pozycji bramkarza. - Marcel ma możliwości, by za kilka lat grać w pierwszym składzie dużego europejskiego klubu. Imponował bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Tym, co przykuwało uwagę od początku, była też plastyka ruchu. Łatwo przyswajał nowe elementy techniczne i taktyczne. Do tego świetna prezencja na boisku, odwaga i pewność siebie - mówił dla Przeglądu Sportowego Onet Grzegorz Otocki, koordynator trenerów bramkarzy w Akademii Pogoni Szczecin. Niewątpliwie posiada bardzo duży talent, co zauważali przedstawiciele wielkich europejskich drużyn i szkoleniowcy młodzieżowych reprezentacji Polski. W Legii plan na Mendesa-Dzudzińskiego jest taki, by trenował z pierwszą drużyną przy dwóch bardziej doświadczonych golkiperach, którymi mają być Kacper Tobiasz i Dominik Hładun oraz ogrywał się w rezerwach. Przyszłościowo Mendes-Dzudziński ma stać się pierwszym, podstawowym wyborem między słupkami.