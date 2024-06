Legia zagra z FC Botosani

Legioniści będą przebywać w Austrii w dniach 22 czerwca - 1 lipca. 24 czerwca zmierzą się w Jenbach z rumuńską Universitateą Craiova. Sparing z FC Botosani ma zastąpić pojedynek z Panathinaikosem Ateny, który nie dojdzie do skutku. Trzecim rywalem "Wojskowych" ma być Pafos FC z Cypru. Sparingpartnerzy mogą jeszcze ulec zmianie. Legia zmierzyła się z FC Botosani w czerwcu ubiegłego roku, również w Austrii. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

