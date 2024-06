Drugi dzień przygotowań - praca nad ofensywą

Wtorek, 18 czerwca 2024 r. 18:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek piłkarze Legii ćwiczyli w tym samym składzie co podczas pierwszego poniedziałkowego treningu. Trener Goncalo Feio miał do dyspozycji 19 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Sztab skupił się nad ofensywnymi schematami gry. W pierwszej części treningu wziął udział także Rafał Augustyniak, który wraca po urazie. - W zasadzie mógłbym już trenować z resztą drużyny, ale nie ma co przyspieszać - mówi "August".









Nadal indywidualnie ćwiczą Maciej Rosołek i Patryk Kun. W środę do zespołu dołączy czterech zawodników z CLJ U-19 oraz spodziewany jest nowy napastnik, Jean Pierre Nsame. W kończącej trening gierce 11 na 11 w rolę stopera wcielił się Inaki Astiz. Na pierwszy rzut oka z dobrej strony pokazuje się Luquinhas, który raczej nie stracił nic ze swojej dynamiki i techniki. Na szóstce dobrze prezentuje się Claude Goncalves, zdobył nawet bramkę po ładnym uderzeniu zza pola karnego.







W środę trening zaplanowany jest na godz 12, w czwartek zespół ma ćwiczyć dwukrotnie, o 11 i 16:30, a w piątek o godz. 13:00 zagra mecz sparingowy z Odrą Opole. W sobotni poranek drużyna poleci do Monachium, skąd autokarem uda się do Kranzach, w którym spędzi kolejne 10 dni i zagra cztery spotkania kontrolne.