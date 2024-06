Nsame: Przyszedłem tutaj, żeby wygrywać

- Jean-Pierre Nsame jest bramkostrzelnym napastnikiem, wielokrotnie był najlepszym strzelcem w mocnej lidze szwajcarskiej. Liczymy na to, że w Ekstraklasie będzie robił to w podobny sposób. Zainteresowaliśmy się nim już rok temu. Nsame wpisuje się w profil zawodnika, którego potrzebujemy. Zależało nam na pozyskaniu napastnika, ponieważ naszym wyjściowym ustawieniem będzie formacja z dwoma takimi piłkarzami. W tym ustawieniu rola ich i wahadłowych będzie kluczowa. Musimy mieć dużą i mocną konkurencję przy naszym sposobie gry - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński .

- Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt. Wszystko co tu dziś zobaczyłem, zrobiło na mnie duże wrażenie. Mam nadzieję na fantastyczny sezon. Sprawdzałem informacje o klubie. Wiem, że Legia ma fantastycznych i fanatycznych kibiców. To świetnie. Przyszedłem tutaj, aby wygrywać - powiedział po podpisaniu kontraktu z Legią Warszawa Jean-Pierre Nsame . - W klubie czuć ducha zwycięstwa. Musimy wygrać ligę i puchar. Legia musi wrócić na najwyższe miejsce w Polsce - dodał napastnik.

Dimas - 33 minuty temu, *.info.pl Doświadczenie ma - będziemy oceniać po kilku meczach, grunt że wypożyczenie bo nikt na tym nie traci odpowiedz

Coachbiedronka - 1 godzinę temu, *.plus.pl Już go lubię ,ale czemu 77 dwie kosy,oby nie łapał czerwonych przez faule,spoko zdjęcie,do boju i posadz na ławce nasza maskotkę Rosolka. odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kocur czy ...... odpowiedz

Xxx - 38 minut temu, *.play-internet.pl @Arecki: jak na polskie warunki to kocur straszny. Nawet na 70% jak zagra to będzie królem strzelców jak go nasi koledzy z Legii będą mieli obsłużyć. odpowiedz

