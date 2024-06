Pierwszy trening Nsame. Dołączyli młodzi

Środa, 19 czerwca 2024 r. 12:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek nowym zawodnikiem Legii Warszawa został Jean-Pierre Nsame. Od wiosny tego roku 31-letni Kameruńczyk jest pikarzem włoskiego Como, z którym ma ważny kontrakt do końca 2026 roku. Legia ma opcję wykupu zawodnika, a obecnie część jego wysokiego kontraktu będą płacili Włosi.









Ostatnich miesięcy nie może uznać za udane, bowiem wystąpił zaledwie w 8 meczach i nie zdobył żadnej bramki. Na podpisanie umowy ze stołecznym klubem zabrał własnego operatora kamery. Nsame wyróżnia bardzo duża skuteczność w polu karnym - z tego powodu trafił na Łazienkowską. Jest wolniejszy od Blaza Kramera i przede wszystkim żyje z podań kolegów.



Nsame wziął udział w środowym treningu, który rozpoczął się w samo południe. Oprócz niego do drużyny dołączyli juniorzy z drużyny U-19 - Jakub Adkonis, Jan Leszczyński i Mateusz Szczepaniak. Do zajęć z piłką wrócili Rafał Augustyniak i Maciej Rosołek.



W czwartek zespół ma ćwiczyć dwukrotnie, o 11 i 16:30, a w piątek o godz. 13:00 zagra mecz sparingowy z Odrą Opole. Dzień później zespół uda się na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii.