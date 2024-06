Wyniki Berkiety w Monastyrze

Pomiędzy wielkoszlemowymi turniejami w Paryżu i Londynie, Tomasz Berkieta startuje w dwóch turniejach ITF M15 w Tunezji. W pierwszym z nich, Magic Hotel Tours by FTT w Monastyrze, legionista odpadł w 1/8 finału singla, a w grze podwójnej, w parze z Portugalczykiem Tiago Pereirą byli bliscy awansu do finału. Wyniki legionisty: I runda: Tomasz Berkieta - Amrutjay Mohantym (Indie) 6-2, 6-2 1/8 finału: Tomasz Berkieta - Fabien Salle (Francja) 3-6, 4-6 I runda: Tomasz Berkieta/Tiago Pereira (Portugalia) - Etienne Donnet/Fabien Salle (Francja) 6-4, 6-7(3), 10-7 1/4 finału: Berkieta/Pereira - Feliks Mischker (Wielka Brytania)/Michael Zhu (USA) 6-1, krecz 1/2 finału: Berkieta/Pereira - Mateo Matulovich (Argentyna)/Paulo Andre Saraiva dos Santos (Brazylia) 6-7(3), 6-7(10)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.