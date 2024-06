Rekonwalescenci na boisku

Środa, 19 czerwca 2024 r. 15:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

Trzeciego dnia przygotowań do nowego sezonu na boisku pojawiło się dwóch zawodników, którzy dochodzą do siebie po urazach. Jurgen Celhaka i Ramil Mustafajew pracowali indywidualnie z fizjoterapeutami. Wraz z nimi ćwiczył Patryk Kun. Budynku klubowego nie opuścił póki co jeszcze Marco Bruch. Według naszych informacji na całą czwórkę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.









Najbliższej powrotu jest Kun i Celhaka - być może dołączą do zajęć z pełnym obciążeniem podczas obozu w Austrii. Powrót Mustafajewa, który pod koniec ubiegłego roku uszkodził więzadło krzyżowe kolana i przechodził operację, potrwa jeszcze ponad miesiąc.





