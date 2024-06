Utalentowany pomocnik Lecha Poznań trafi do Legii

Środa, 19 czerwca 2024 r. 16:00 Mikołaj Ciura, źródło: Głos Wielkopolski

Jak informuje Głos Wielkopolski do Legii Warszawa dołączyć ma utalentowany, 16-letni pomocnik Lecha Poznań, Jan Kniat. "Wojskowi" będą musieli zapłacić ekwiwalent w wysokości 60 tysięcy złotych.









Polak z "Kolejorzem" związany był tzw. kontraktem amatora, który nie jest umową zawieraną między klubem, a zawodnikiem, a jest tylko wyrazem woli zawodnika do reprezentowania danego klubu. Władze Akademii Lecha nie zdecydowały się na przedstawienie Kniatowi nowej umowy, więc do Warszawy trafi jako wolny zawodnik. Kniat w minionym sezonie występował w drużynie Lecha Poznań U-17. Strzelił w nim dwa gole, a lechici zakończyli sezon na 4. miejscu w tabeli. Dodatkowo, młody pomocnik wystąpił do tej pory w trzech spotkaniach reprezentacji Polski U-16, w której pełnił funkcję kapitana i zaliczył dwie asysty.