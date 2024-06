Zapowiedź

Pierwszy akord przygotowań - sparing z Odrą Opole

Piątek, 21 czerwca 2024 r. 07:08 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W piątek Legia Warszawa powraca do gry po przerwie letniej. Legioniści o godzinie 13 w LTC rozegrają pierwszy sparing przygotowujący do nadchodzącego sezonu, a ich przeciwnikiem będzie Odra Opole. Ze spotkania nie będzie prowadzona transmisja, zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE!.