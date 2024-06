Zieliński: Pekhart wciąż prezentuje wysoką wartość sportową

- Tomas wciąż prezentuje wysoką wartość sportową, ma dobrze nam znane atuty, które będziemy wykorzystywać – stąd zdecydowaliśmy o przedłużeniu kontraktu. Czeski napastnik był przydatny dla drużyny w poprzednim sezonie, zdobywał ważne bramki w europejskich pucharach, dzięki którym awansowaliśmy do Ligi Konferencji Europy UEFA. Wierzę, że pomoże nam w osiągnięciu lepszych wyników w kolejnym sezonie i będzie dawał drużynie stabilizację - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński .

Błażej - 2 godziny temu, *.autocom.pl Ja tam jestem zadowolony. Napastnikiem pierwszego wyboru nie będzie, tylko raczej alternatywą, trzecim, czwartym napastnikiem w razie kontuzji, braku formy, itd. I pewnie w miarę tanią alternatywą, a jednak ciągle gwarantującą kilka ważnych bramek w sezonie. odpowiedz

