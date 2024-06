Jędrzejczyk przedłużył kontrakt z Legią

- Legia Warszawa to klub mojego życia, to mój dom - tutaj dorastałem jako człowiek i jako piłkarz, tutaj przeżyłem najpiękniejsze momenty w swojej karierze. Dziękuję za zaufanie prezesowi, dyrektorowi sportowemu, trenerowi oraz kolegom z drużyny, z którymi relacje są dla mnie bardzo ważne. Cieszę się z każdego roku, który spędzam z Legią, dla mnie cały czas to coś wyjątkowego - mówi Artur Jędrzejczyk. - Artur jest nie tylko bardzo doświadczonym i utytułowanym zawodnikiem, ale wciąż prezentuje jakość sportową, jaką potrzebujemy. Jest w grupie kilkunastu piłkarzy, którzy tworzą trzon zespołu, mający zapewnić wyniki na miarę oczekiwań kibiców i pomagać we wprowadzaniu młodych zawodników. Przy Łazienkowskiej spędził już kilkanaście lat, cały czas jest ważną postacią w szatni i doskonale zna cele naszego klubu - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

Najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii Warszawa, Artur Jędrzejczyk przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2024/25. To będzie 15. sezon zawodnika w barwach stołecznego zespołu.

Ziko - 55 minut temu, *.play-internet.pl Dokładnie ciekawe na jakich warunkach bo mam nadzieję że nie największy kontrakt w Legii i praktycznie w ekstraklasie i trochę dziwi mnie taki ruch bo Josue dawał jakieś tam asysty bramki i miał jakiś tam wpływ na grę Legii natomiast Jedza - ławk rezerwowych zero bramek zero asyst a do tego babole jak grał więc trochę bez sensu chyba że zszedł z wynagrodzenia w co wątpię. odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net Nic w tym złego tylko ciekawe na jakich warunkach odpowiedz

Coachbiedronka - 2 godziny temu, *.stimo.net Szkoda że nie jest młodszy,ale przynajmniej Legię kocha i będzie dawał z siebie wszystko,lepszy Artur niż nowy wynalazek. odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Dlaczego i po co? odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ding: Po to, abyś się pytał. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @ding: Po jajco. odpowiedz

Sig - 3 godziny temu, *.aster.pl Gratuluję mu, świetne życie, odpowiedz

(L)eming - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No nie wiem. Trzeba rozglądać za młodszym. Budnicki z GKS Tychy. odpowiedz

