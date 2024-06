Czwartkowe główkowanie

Czwartek, 20 czerwca 2024 r. 21:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek drużyna Legii odbyła dwie jednostki treningowe. Pierwsza rozpoczęła się o godz. 11 i tradycyjnie była poprzedzona pracą w siłowni. Po raz drugi na boisku zawodnicy stawili się o 16:30. Na początek sztab przygotował ciekawą rywalizację czterech drużyn w strzały z główki, które w pocie czoła na zmianę starali się bronić golkiperzy.



Fotoreportaż: Czwartek pod znakiem główkowania - Woytek / 24 zdjęcia