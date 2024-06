Pięć medali w MP U-14 i U-16

W Częstochowie odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski w dwuboju (U-14) i trójboju (U-16). Legioniści zajęli całe podium w kategorii do lat 16 - zwyciężył Szymon Pawlak , srebro zdobył Antoni Cisek , a brąz Dominik Radomyski . Legioniści zdobyli także dwa srebrne medale w sztafetach - Mix w U-16 wywalczyły Alicja Dobrzyńska i Szymon Pawlak , a w sztafecie U-14 dziewcząt srebrne medale zdobyły Kamila Jakubowska i Anna Kazubska . Wyniki legionistów: U-14: 7. Adam Falkowski, 22. Sebastian Pawlak, 34. Jakub Lipka, 42. Tymon Szpryngiel, 46. Eryk Rzepała U-14 dziewcząt: 5. Kamila Jakubowska, 7. Anna Kazubska U-14 sztafety dziewcząt: 2. Kamila Jakubowska, Anna Kazubska U-14 sztafety męskie: 7. Adam Falkowski, Sebastian Pawlak, 18. Tymon Szpryngiel, Eryk Rzepała U-16: 1. Szymon Pawlak, 2. Antoni Cisek, 3. Dominik Radomyski, 5. Kajetan Szpryngiel, 36. Jakub Kalwajtys U-16 dziewcząt: 4. Alicja Dobrzyńska Sztafety Mix U-16: 2. Alicja Dobrzyńska, Szymon Pawlak

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.