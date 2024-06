O godz. 13:00 Legia Warszawa zagra pierwsze mecz kontrolny podczas przygotowań do sezonu 2024/25. Rywalem "Wojskowych" będzie pierwszoligowa Odra Opole. Z meczu nie będzie przeprowadzana żadna transmisja - zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

rozumiem ze to tylko sparing, ale... - 6 minut temu, *.vectranet.pl kramer jako jedyny zszedł juz w 30 minucie.. czyzby znów kontuzja? odpowiedz

Januszek - 13 minut temu, *.chello.pl heheh.... no wojumjemy jewRope odpowiedz

Lupus - 24 minuty temu, *.centertel.pl W składzie brak największej gwiazdy Legii - na pewno przegramy! odpowiedz

(L) - 28 minut temu, *.plus.pl Znowu te stoję. Czemu czerwone. Jeszcze może ktoś wymyśli czarne albo niebieskie. Wiem źe trzeci komplet to czerwone, ale można koszulka czerwona spodenki białe getry zielone. Po psuć wizerunek. odpowiedz

Kriss - 30 minut temu, *.centertel.pl Ooo chłopaki szaleją do przerwy widzę odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.