O godz. 13:00 Legia Warszawa zagra pierwsze mecz kontrolny podczas przygotowań do sezonu 2024/25. Rywalem "Wojskowych" będzie pierwszoligowa Odra Opole. Z meczu nie będzie przeprowadzana żadna transmisja - zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC.

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.netfala.pl Jak Nsame w formie :) odpowiedz

Kacperek - 3 godziny temu, *.plus.pl Hahah w przerwie wszyscy do Buka :D kurs na Legię 3.50zl ze wygra mecz :) odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.autocom.pl w starej historii meczowej pomiędzy oboma klubami zawsze ciężko się grało z Opolem

(bilans jest jest minimalnie na korzyść Legii odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Ziggy: Faktycznie tylko jedno zwycięstwo więcej Legii.Chyba rzadko który klub ma takie dobre statystyki z Legią odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Byniu: BB Termalica ;) odpowiedz

L L L - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Byniu: Stal Mielec ma jeszcze podobne statystyki. odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @L L L:

13 17 12 - bilans ligowy ostatni mecz w 1981 odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @L L L:

a lepsze jeszcze ma GKS Tychy

na sześć meczów trzy zwycięstwa i dwa remisy odpowiedz

rozumiem ze to tylko sparing, ale... - 4 godziny temu, *.vectranet.pl kramer jako jedyny zszedł juz w 30 minucie.. czyzby znów kontuzja? odpowiedz

Januszek - 4 godziny temu, *.chello.pl heheh.... no wojumjemy jewRope odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl W składzie brak największej gwiazdy Legii - na pewno przegramy! odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.plus.pl Znowu te stoję. Czemu czerwone. Jeszcze może ktoś wymyśli czarne albo niebieskie. Wiem źe trzeci komplet to czerwone, ale można koszulka czerwona spodenki białe getry zielone. Po psuć wizerunek. odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @(L): tylko nie czarne. Nie ten klub. Czerwone ok ale rzeczywiście ładniej byłoby do tego biale spodenki odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @(L): muszą mieć trzeci komplet. dla mnie purpurowo-złote, jak kilka lat temu, były ok. dlaczego, to chyba oczywiste odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @singspiel: Biskupie trochę ;) odpowiedz

Kriss - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ooo chłopaki szaleją do przerwy widzę odpowiedz

