Koszykówka

Maksymilian Wilczek nowym zawodnikiem Legii

Piątek, 21 czerwca 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został 20-letni Maksymilian Wilczek, mogący grać na pozycjach rzucającego obrońcy, a także niskiego lub silnego skrzydłowego.



W minionym sezonie Wilczek po raz pierwszy występował na poziomie Orlen Basket Ligi - w barwach Arki rozegrał 26 meczów, średnio po 11,5 minuty. Wcześniej występował w WKK Wrocław, w barwach którego przez trzy sezony grał na zapleczu ekstraklasy, a także w drużynach młodzieżowych wrocławskiego klubu, a wcześniej Śląska Wrocław. W roku 2021 zdobył tytuł mistrza Polski juniorów, trzy lata wcześniej został wicemistrzem Polski w kategorii kadetów, a w roku 2019 zdobył brązowy medal mistrzostw Polski juniorów.



Od 2019 roku występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski - do lat 16, 18 oraz 20. Uczestniczył m.in. w mistrzostwach Europy U-16 dywizji B (1. miejsce), Mistrzostwach Europy do lat 18 (9. miejsce w 2022 roku) oraz ME do lat 20 (15. miejsce w 2023 roku).



Od sezonu 2024/25 zawodnik występować będzie w Legii Warszawa. Umowa obowiązywać będzie przez dwa najbliższe sezony.



Imię i nazwisko: Maksymilian Wilczek

Data urodzenia: 13.06.2004 (20 lat)

Pozycja: silny skrzydłowy/niski skrzydłowy/rzucający obrońca

Wzrost: 197

Kluby:

2019/20 WKK Wrocław (drużyny młodzieżowe)

2020/21 WKK Wrocław (I liga) - 13 meczów, śr. 3:57 min., 0.8 pkt., 0.5 zb.

2021/22 WKK Wrocław (I liga) - 30 meczów, śr. 19:00 min., 7.1 pkt., 3.6 zb.

2022/23 WKK Wrocław (I liga) - 34 mecze, śr. 29:53 min., 11.7 pkt., 5.6 zb.

2023/24 Arka Gdynia (PLK) - 26 meczów, śr. 11:34 min., 2.7 pkt., 1.8 zb.



Największe sukcesy:

- mistrzostwo Polski juniorów U-17 (2021)

- wicemistrzostwo Polski kadetów (2018)

- brązowy medal mistrzostw Polski juniorów starszych U-19 (2021)

- brązowy medal mistrzostw Polski juniorów U-18 (2019)

- mistrzostwo Europy U-16 dywizji B (2019)