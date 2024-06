Grzegorz Mokry w sztabie Legii

Do sztabu Legii Warszawa dołączył Grzegorz Mokr y. 39-letni trener był w przeszłości szkoleniowcem Miedzi II Legnica, Wigier Suwałki, Miedzi Legnica w Ekstraklasie oraz Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Eddie - 55 minut temu, *.autocom.pl to jeszcze Marek Suchy z Czech i będzie komplet odpowiedz

Gagq - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ok. Jeszcze tego z puszczy od stalych fragmentow odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.