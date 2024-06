Żewłakow przedłużył kontrakt z Legią

17-letni Jakub Żewłakow podpisał nowy, trzyletni kontrakt z Legią Warszawa. Ofensywny pomocnik przeszedł pełny cykl szkoleniowy z Akademią Legii, a od pół roku trenuje już na stałe z pierwszym zespołem.









Urodzony w Atenach zawodnik trafił do Akademii już w 2013 roku, przechodząc przez wszystkie juniorskie drużyny i zespół rezerw. Zimą tego roku po raz pierwszy uczestniczył w zgrupowaniu z pierwszym zespołem. Jakub Żewłakow zostanie uwzględniony w kadrze pierwszego zespołu na rozpoczynające się w najbliższą sobotę zgrupowanie w Austrii.



- Jakub ma wszelkie warunki do zostania dobrym piłkarzem. To nietuzinowy, dobry technicznie młody zawodnik, z balansem ciała i zmianą kierunku biegu z piłką – rzadko widuje się takie cechy. Kuba musi pokochać zmęczenie i ciężką pracę, żeby dalej rozwijać swój talent - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.



- Jakub od podstaw funkcjonowania szkoleniowego był w strukturach Akademii. Nowy kontrakt to zasługa jego, a jeszcze większa rodziców w prowadzeniu, kształtowaniu syna w innych obszarach, nie tylko piłkarskim. Mam bardzo duży szacunek za dobrą komunikację z rodzicami bez udziału agencji - mówi dyrektor Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Marek Śledź.



- Akademia Legii dała mi wszystkie narzędzia do rozwoju, za co jestem jej wdzięczny. Teraz sam muszę dołożyć wiele pracy i wyznaczyć sobie nowe cele. Marzę o występie przy Łazienkowskiej - mówi Jakub Żewłakow.