Zapowiedź

Pierwszy sparingpartner w Austrii - CS Universitatea Craiova

Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godzinie 18 Legia Warszawa rozegra pierwszy sparing podczas zgrupowania w Austrii. Rywalem "Wojskowych" w Jenbach będzie rumuńska CS Universitatea Craiova.