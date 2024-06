Kikolski przedłużył kontrakt z Legią

20-letni Maciej Kikolski, absolwent Akademii Legii i młodzieżowy reprezentant Polski, przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2027/28. Jednocześnie bramkarz nie pojechał z Legią na zgrupowanie do Austrii. Ma zostać wypożyczony do Radomiaka Radom.









- Sytuacja Maćka pokazuje, że mamy różne ścieżki rozwoju dla zawodników. On zdobywał doświadczenie i ogranie na wypożyczeniach – najpierw na poziomie II, a następnie I ligi, bardzo płynnie pokonując kolejne szczeble i budując swoją pozycję. Obecnie planujemy kolejny krok z jego udziałem – tym razem wypożyczenie do jednego z klubów Ekstraklasy, z którego może wrócić do nas jako lepszy zawodnik, walczący o miejsce w podstawowym składzie. W ten sposób zabezpieczamy dla klubu opcje na przyszłość - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa.



- Kontrakt podpisany z Legią to dowód, że klub wiąże ze mną swoje plany i dotychczasowa przygoda przy Łazienkowskiej to nie koniec moich możliwości, tylko ich część. Cieszę się i jestem dumny, że otrzymałem takie zaufanie, ale to też powód, żeby coraz ciężej pracować. Dla każdego chłopaka z Warszawy gra w Legii to marzenie - mówi Maciej Kikolski.