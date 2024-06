Zgrupowanie w Austrii rozpoczęte

Sobota, 22 czerwca 2024 r. 19:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotę rozpoczęło się przedsezonowe zgrupowanie Legii w Krańcach. „Wojskowi”, podobnie jak rok temu, wybrali na bazę hotel Seehof w Kranzach, niedaleko jeziora Walshee i miejscowości Kössen. Położona 600 metrów nad poziomem morza miejscowość otoczona jest górami i urokliwą zielenią pól i lasów. Na termometrach nieco ponad 20 stopni Celsjusza, w tle większe i mniejsze chmury, z których czasami pada deszcz - idealne warunki klimatyczne, by przygotować się do nowych rozgrywek.



Kranzach: Witaj Austrio - 1. dzień - Woytek / 21 zdjęć