Koszykówka

Legia rozwiązała kontrakt z Cowelsem

Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 15:35 źródło: Legionisci.com /super-basket.pl

Według informacji SuperBasketu, koszykarska Legia rozwiązała umowę z Raymondem Cowelsem, w którym przed rokiem związała się trzyletnim kontraktem. Niespełna 34-letni rzucający obrońca w minionym sezonie zdobył z Legią Puchar Polski, zagrał w 34 meczach ligowych (śr. 8.9 pkt. na mecz) oraz wystąpił we wszystkich meczach europejskich pucharów, docierając z naszym zespołem do 1/4 finału FIBA Europe Cup.



Dla Cowelsa był to drugi sezon w barwach Legii. W rozgrywkach 2021/22 zdobył z Legią wicemistrzostwo Polski, a rok później zdobył mistrzostwo Węgier. Łącznie wystąpił w Legii w ponad stu spotkaniach.



"Z naszych informacji wynika, że Cowels warunki rozwiązania swojej całkiem lukratywnej jak na ten etap kariery umowy – w ciągu tych dwóch lat miał zainkasować w Warszawie ok. 170 tys. dol. – już z Legią ustalił i właściwie jest już obecnie graczem bez przynależności klubowej. Wszystkie niezbędne formalności nie zostały jeszcze podobno dokonane, lecz sama decyzja o rozstaniu jest już przesądzona – oferty jego zatrudnienia wpływają na skrzynki mailowe prezesów innych klubów PLK od pewnego czasu" - informuje super-basket.pl.