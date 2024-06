Daniel Wojtasz w sztabie Legii

Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 18:49 Woytek, źródło: Legionisci.com

Daniel Wojtasz dołączył do sztabu Legii Warszawa. W kwietniu br. Wojtasz został włączony do sztabu reprezentacji Polski Michała Probierza, w którym odpowiedzialny był za analizę taktyczną przeciwników. Trener dotarł już do Austrii i wziął udział w niedzielnym treningu Legii.