Kranzach: Pracowita niedziela [VIDEO]

Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 19:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

W niedzielę zespół dwukrotnie stawił się na przyhotelowym boisku i w sumie intensywnie pracował ponad 3 godziny. Pressing to jeden z ważniejszych elementów, nad którymi pracują legioniści od początku zgrupowania w Austrii.



Kranzach: Pracowita niedziela - 2. dzień - Woytek / 43 zdjęcia









Drużyna Goncalo Feio pracuje zarówno nad wychodzeniem spod z pressingu w obronie jak i naciskaniem przeciwnika już w okolicach pola karnego. Dla trenerów istotne jest odpowiednie trzymanie struktury w każdej formacji i doskonalenie faz przejściowych. Po jednym dniu przerwy do pracy na pełnych obrotach wrócił Artur Jędrzejczyk. Z nowych nabytków solidnie prezentują się Claude Goncalves i Luquinhas. Póki co nie mamy większych spostrzeżeń o Kacprze Chodynie i Jean-Pierre Nsame.



Można śmiało założyć, że do końca obozu gracze kontuzjowani nie będą pracowali z całą grupą na pełnych obrotach. Najbliżej tego są Jurgen Celhaka i Patryk Kun. Na Marco Burcha (rehabilitacja mięśnia dwugłowego) musimy poczekać dłużej. Wszyscy stawili się rano na boisku i ćwiczyli indywidualnie.







Do Austrii dotarł Daniel Wojtasz, który będzie kolejnym wzmocnieniem sztabu szkoleniowego. Trening z boku razem z Dariuszem Mioduskim oglądał Marcin Herra.



W poniedziałek legioniści będą trenowali przed południem, a o godz. 18 zagrają sparing z CS Universitatea Craiowa, która dziś z przegrała z Pafos FC 1-2.



