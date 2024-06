Kosz 3x3

Legia wygrała Warsaw Lite Quest i zagra w Prisztinie!

Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r. 06:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zespół Legii LOTTO 3x3 wygrał w ten weekend trzy turnieje, w tym Warsaw 3x3 Lite Quest, którego zwycięzca ma zagrawantowany udział w Challengerze, który w dniach 20-21 lipca rozegrany zostanie w Prisztinie. Awans wywalczyli legioniści w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Wojciech Pisarczyk, Andrzej Krajewski.



Legioniści za wygraną otrzymali ponadto 4000 złotych. W finale nasz zespół pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 21:18. Emocji w hali przy Łazienkowskiej nie brakowało od samego początku rywalizacji. Dość powiedzieć, że Legia awans do fazy pucharowej zapewniła sobie po porażce "na własne życzenie" z Palę Tróję, a wszystko dzięki jednemu małemu punktowi przewagi po wcześniejszej wygranej z Hutniczymi Wilkami.



W ćwierćfinale, w derbowym spotkaniu, Polonia (w składzie: Patryk Pełka, Tomasz Rudko, Piotr Dąbrowski, Marcin Biranowski) świetnie weszła w mecz, ale waleczna postawa naszej drużyny zapewniła jej awans do półfinału. Po krótkiej chwili odpoczynku, legioniści dowodzeni przez Arka Kobusa pokonali mocną Isetię (w składzie: Krystian Koźluk, Damian Cechniak, Jan Piliszczuk, Michał Kierlewicz). W finale, po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonali MKS Dąbrowa Górnicza (w składzie: Hubert Lewandowski, Cezary Karpik, Jacek Gwardecki, Jakub Borowski) i zapewnili sobie wygraną w turnieju i wyjazd na międzynarodowe zawody do Kosowa.







Wyniki legionistów w Warsaw 3x3 Lite Quest (23.06, COS Torwar):

Legia LOTTO 21:18 Hutnicze Wilki II

Legia LOTTO 20:21 Palę Tróję

1/4 finału: Legia LOTTO 21:17 Polonia Warszawa

1/2 finału: Legia LOTTO 22:12 Isetia SK Store

Finału: Legia LOTTO 21:18 MKS Dąbrowa Górnicza II



W sobotę nasz drugi zespół zajął 5. miejsce w LOTTO 3x3 Quest w Poznaniu. Legioniści przegrali ćwierćfinałowe spotkanie z Mytupopesos 20:21. Nasz zespół wystąpił w składzie: Andrzej Krajewski, Mateusz Kulis, Michał Kroczak, Patryk Pułkotycki.



Wyniki legionistów w Lotto 3x3 Quest w Poznaniu (21.06):

Legia LOTTO 12:21 Polonia Warszawa 2

Legia LOTTO 21:13 Odra 3x3

Legia LOTTO 20:18 Gladiatorzy

Legia LOTTO 21:14 Black Magic

1/4 finału: Legia LOTTO 20:21 Mytupopesos







Zespół Legii LOTTO 3x3 kolejny rok z rzędu triumfował w Ogólnopolskim Festiwalu Koszykówki Ulicznej 3x3, który rozegrany został w Szczecinku, w sobotę 21 czerwca. Ze względu na warunki atmosferyczne, turniej odbył się w hali sportowej. Legia zagrała w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak i Marcin Zarzeczny. Główna nagroda w turnieju wyniosła 3000 złotych. W półfinale legioniści pokonali zespół z Piły 21:6, w finale Basket Szczecinek 21:3.







Z kolei nasz kobiecy zespół wygrał turniej Lotto Quest w Poznaniu (21.06). Legionistki zagrały w składzie: Dominika Fiszer, Marta Marcinkowska, Jowita Ossowska i Karolina Stefańczyk. Legia wygrała wszystkie trzy spotkania. Najbardziej zacięte było ostatnie spotkanie, z Isetią Potiad, wygrane przez nasz zespół 17:13.



Wyniki legionistek w Poznaniu:

Legia LOTTO 21:8 Chyże laski

Legia LOTTO 21:5 PP Poznań

Legia LOTTO 17:13 Isetia Potiad



Końcowa klasyfikacja:

1. Legia LOTTO 3x3

2. Isetia Potiad

3. PP Poznań

4. Chyże laski



Zawodniczka Legii LOTTO 3x3, Weronika Papiernik, w ten weekend wzięła udział wraz z reprezentacją Polski w koszykówce 3x3, w turnieju Women's Series, który odbył się w Orleanie, we Francji. Polki w fazie grupowej pokonały reprezentację Filipin 21:10 (dwa punkty i 8 zbiórek Weroniki) oraz przegrały z Włoszkami 11:22. W ćwierćfinale wyraźnie lepsze okazały się gospodynie turnieju, Francuzki, które zwyciężyły 22:6. Polki zagrały w składzie: Weronika Papiernik, Anna Pawłowska, Klaudia Sosnowska i Aleksandra Zięmborska.



















fot. Bodziach