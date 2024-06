Poranne stałe fragmenty

Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r. 13:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed zaplanowanym na godz. 18 sparingiem z Universitateą Craiova legioniści odbyli normalny trening. O godz. 10:30 stawili się na boisku przy hotelu Seehof i po półgodzinnej rozgrzewce pracowali nad stałymi fragmentami gry. W ostatnim sezonie ten element był kulą u nogi Legii. Trenerzy wielokrotnie zaznaczali, że po rzutach wolnych i rożnych tworzyliśmy wiele groźnych sytuacji (xG), ale nic nie chciało wpaść do siatki.



Czy zmieni się to w tym sezonie? Do tej pory głównym wykonawcą był Josue. Portugalczyka w Legii już nie ma, więc w tym aspekcie czeka nas nowe otwarcie. Widać, że Goncalo Feio położy na to mocny nacisk. Piłkarze wielokrotnie z różnych miejsc pracowali nad nowymi założeniami i typami rozegrań tych elementów meczowych. Głównymi wykonawcami byli Juergen Elitim, Claude Goncalves i Bartosz Kapustka.



W tej części treningu uczestniczyło 20 zawodników z pola. Po drugiej stronie boiska pod okiem Grzegorza Mokrego pracowali Maciej Rosołek, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak i Gabriel Kobylak.



Za kilka godzin drużyna uda się do oddalonego o 70 km Jenbach, by zagrać z Rumunami.