Młodzież

Jan Gawarecki podpisał umowę z Legią

Wtorek, 25 czerwca 2024 r. 12:31 źródło: Legionisci.com

Jan Gawarecki podpisał umowę z Legią Warszawa. Kontrakt skrzydłowego z rocznika 2008 obowiązywać będzie przez kolejne dwa lata z opcją przedłużenia o rok.









Jan Gawarecki trafił do Legii latem 2023 z MKS Polonia Warszawa. Zaczynał swoją przygodę z piłkę w Polonezie Warszawa, w 2015 zaliczył też krótką przygodę w Legia Soccer Schools, ale latem 2015 r. powrócił na Łabiszyńską, gdzie występował do 2017 w Polonezie (w którym pozostawał cały czas zarejestrowany od 2014 r.), a następnie w AP Zina, z którego latem 2020 przeszedł do Polonii. Niezwykle szybki zawodnik występuje zazwyczaj na lewej stronie - bądź jako lewoskrzydłowy w trójce ofensywnej, lub jako lewy pomocnik. Rozpoczynał sezon w zespole U16 (16 meczów, 7 goli), jednak na wiosnę (mimo przerwy spowodowanej kontuzją), występował nieco częściej w CLJ U17, gdzie w 10 występach zdobył 3 bramki i popisał się sporą ilością asyst.