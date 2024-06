Skład Polski na mecz z Francją

Komentarze (3)

Lemas - 25.06.2024 / 18:08, *.48.104 Ten cały Probierz i jego szef od dobrej wódki z PZPN-u niejaki Kulesza muszą odejść. Koniec i kropka odpowiedz

Śliż za słaby na Kadrę - 25.06.2024 / 17:58, *.play-internet.pl Śliż z Austrią zagrał beznadziejnie . Reprezentacja to jednak nie na jego poziom z Legii w kadrze prędzej już Augustyniaka bym widział. odpowiedz

Alex Bielany - 25.06.2024 / 17:09, *.centertel.pl Może i hooyowo będą grali, ale za to wszyscy biali :-) odpowiedz

