Sprzedaż karnetów na sezon 2024/25

Legia wprowadza limit na sprzedaż karnetów. Dostępnych będzie tylko 10 tysięcy sztuk. W ubiegłym sezonie zostało sprzedanych nieco ponad 8000 karnetów. "Doceniamy naszych najwierniejszych kibiców i zdajemy sobie sprawę z wartości każdej wydanej złotówki. Pomimo rosnących kosztów organizacji meczów, wzrostu cen energii i gazu oraz wyższych kosztów pracy, Klub po raz kolejny postanowił nie podnosić cen karnetów i subskrypcji w nadchodzącym sezonie 2024/25. Cena karnetów i subskrypcji pozostanie na niezmienionym poziomie, takim samym jak w sezonie 2023/2024. To forma naszego podziękowania dla fanów za niezachwiane wsparcie i zaufanie, które nam okazujecie" - informuje Legia. Od tego sezonu, cena regularnego biletu na Żyletę wzrośnie o 3 zł, natomiast na pozostałe strefy cenowe – o 5 zł. Dodatkowo, w dniu meczu ceny biletów w kasach klubu będą wyższe o 10 zł w stosunku do ceny podstawowej. "Niewielkie zmiany w cenniku biletów. Są konieczne ze względu na wzrost kosztów operacyjnych, ale zarazem będą minimalne. Przedstawiamy Wam najważniejsze informacje na temat biletów, karnetów i subskrypcji w sezonie 2024/2025" - czytamy w komunikacie klubu. Jak co roku, w początkowym okresie sprzedaży, pierwszeństwo zakupu karnetów mają karnetowicze z sezonu 2023/24 . Abonament na swoje dotychczasowe miejsce będzie można kupić od 25 czerwca do 1 lipca do godz. 15:00 wg poniższych zasad: - 100% frekwencja w Ekstraklasie w sezonie 2023/24 = kupujesz karnet w cenie z poprzedniego sezonu, które obowiązywały dla kibiców ze 100% frekwencją. - Miałeś karnet w sezonie 2023/24, ale nie udało się zdobyć 100% frekwencji? Kupujesz karnet w takiej samej cenie, jaka obowiązywała w poprzednim sezonie dla posiadaczy karnetów bez 100% frekwencji. - Cena subskrypcji pozostaje bez zmian. 1 lipca o godzinie 15:00 ruszy sprzedaż dla wszystkich. Koniec sprzedaży nastąpi 26 lipca do godz. 23:59. Od 20 lipca 2024 r. od godz. 20:15 ceny karnetów dla wszystkich zostaną ujednolicone - obowiązywać będzie cena jak dla nowych kibiców. CENNIK KARNETÓW CENNIK SUBSKRYPCJI

Bartolinii - 2 godziny temu, *.chello.pl Przepraszam ale co to jest ta miesięczna "subskrypcja"? odpowiedz

Nowe koszulki - 7 godzin temu, *.orange.pl Sorki za sianie fermentu dzięki za sprostowanie odpowiedz

Nowe koszulki - 20 godzin temu, *.orange.pl Ciekawe czy to co reklamuje gual na stronie Legia.com to nowe meczowe koszulki ?jak tak to mówię wam są brzydkie a poza tym co za debile odpowiedz

Zdzichu - 9 godzin temu, *.orange.pl @Nowe koszulki: to jest koszulka treningowa,wejdz do sklepu Legii to ją znajdziesz. odpowiedz

in - 26.06.2024 / 18:36, *.inetia.pl nawet 1 zł na tych szmaciarzy odpowiedz

Antonio - 20 godzin temu, *.orange.pl @in: Pa, będziemy tęsknić.Zadzwoń czasem,to może jakaś relacje live ze stadionu byś miał. odpowiedz

PabLo - 26.06.2024 / 14:36, *.play-internet.pl Chciałbym się z Wami pożegnać Legioniści. Niestety moja postępująca niepełnosprawność oraz brak perspektyw na znalezienie pracy nie pozwala mi na tak częstą - jak do tej pory wizytę na Ł3. Nie przyznano mi karnetu bez barier, co całkowicie zrozumiałe gdyż z uwagi na niepełnosprawność nie mogłem być na każdym meczu.Na wydanie 630 zł przy socjalnej 1400 mnie nie stać a do Warszawy mam 250km. Ale kasa to tylko kasa. Zdrowie jest najważniejsze. Raz jeszcze dziękuję za emocje na 116. odpowiedz

Zawisza - 23 godziny temu, *.chello.pl @PabLo: trzymaj się! odpowiedz

dino - 8 godzin temu, *.vtelecom.pl @PabLo:

Do zobaczenia Bracie odpowiedz

Marcin Schabowski - 26.06.2024 / 12:52, *.com.pl Napisałbym żeby bojkotować i nie kupować tych karnetów, ale to i tak by nic nie dało. odpowiedz

Januszek - 26.06.2024 / 12:41, *.chello.pl Kupowac i jeszcze raz kupowac musi byc kasa na transfery !! odpowiedz

kibol - 26.06.2024 / 10:25, *.com.pl spoko ceny i fajne te nowe rozwiązania a płaczkom nikt nie każe kupować odpowiedz

Wilanow - 26.06.2024 / 09:17, *.t-mobile.pl Uważam, że należy się wstrzymać z zakupem karnetów aż do podpisania wszystkich transferów. Taka forma nacisku może skłonić włodarzy klubu do szukania realnych wzmocnień a nie gry pod publiczkę. odpowiedz

Piknik chuligan - 26.06.2024 / 12:42, *.t-mobile.pl @Wilanow: No chyba nie bardzo wchodzi to w grę. Okienko transferowe jest do 1 września, do tego czasu rozegranych będzie 7 kolejek. Często robione są transfery na ostatnią minutę, bo można wyłapać za niską kwotę niezłego jak na polską ligę grajka. odpowiedz

Nemo - 26.06.2024 / 13:26, *.play-internet.pl @Wilanow: jak cie nie stać na karnet to może idź do roboty,a nie wymyślasz jakieś kocopoły,,prawdziwy kibic Legii jest z nią na dobre i na złe. odpowiedz

UWAGA UMARŁ KIBIC NASZEJ LEGII - 26.06.2024 / 08:30, *.play-internet.pl W Piątek o 14 na Wólce węglowej pogrzeb

Jak można zamieścić na łęgi live tą wiadomość

Do redakcji Legia live odpowiedz

Michu - 26.06.2024 / 11:38, *.centertel.pl @UWAGA UMARŁ KIBIC NASZEJ LEGII:

Bez przesady odpowiedz

Do płaczków - 26.06.2024 / 07:45, *.com.pl Nie miejac 100 procent frekwencji w poprzednim sezonie to wychodzi 23,5 zł za bilet na Żylete , zeby na to zarobic musisz pracowac 1 godzinę w byle jakiej pracy. odpowiedz

dyrektor Jacuś - 26.06.2024 / 07:38, *.centertel.pl Kupujcie kupujcie bo inaczej transfery zobaczycie jak świnia niebo odpowiedz

Drożyzna Miodulskiego - 25.06.2024 / 23:28, *.98.229 Karnety coraz droższe, plastikowe zapiekanki i słodkie pierdzenie dyrektora Jajcusia. Ale pelikany nadal to łykają l. odpowiedz

Ja l - 26.06.2024 / 08:27, *.play-internet.pl @Drożyzna Miodulskiego: karnet jest tani. Na wschodnią mam 100 procent frekwencji i 734zl ÷17 meczów wychodzi 43zl. Na żylete karnet 352÷17 meczów to 20.70 zł czyli tyle ile paczka papierosów.

Jeżeli uważasz że to jest dużo to przy minimalnej pensji w Polsce zarabia się tyle na godzinę odpowiedz

Greg - 26.06.2024 / 11:39, *.centertel.pl @Ja l: taki korupcjorz czy np paprykarze w tej cenie sprzedają karnet na jedną runde odpowiedz

Michael - 25.06.2024 / 23:24, *.tpnet.pl Do redakcji: ostatnia grafika nie przedstawia cennika subskrypcji tylko karnetów :)



Myślę, że ceny na rozsądnym poziomie. Cieszy fakt, że promowana jest frekwencja i PRZYJSCIE na mecz a nie kupienie biletu.

Do zobaczenia na stadionie! odpowiedz

Szwagier - 25.06.2024 / 20:49, *.chello.pl Drogo..... odpowiedz

Jrzk - 25.06.2024 / 22:55, *.orange.pl @Szwagier : 352 zł ÷ 17 meczów = 20,7 zł za bilet na Żyletę. Drogo ??? Nie bądź śmieszny. odpowiedz

Kobol - 26.06.2024 / 07:51, *.plus.pl @Szwagier : 17 zł za mecz drogo? odpowiedz

jaja - 26.06.2024 / 07:59, *.aster.pl @Jrzk: Jak Ty obliczyłeś ta kwotę za bilet to nie wiem... ile % osób ma 100% obecność.

średnia za bilet to 23,47 lub 27,58 odpowiedz

jaja - 26.06.2024 / 12:03, *.aster.pl @Kobol: czytać ze zrozumieniem trudna rzecz... odpowiedz

Becks - 25.06.2024 / 19:05, *.aster.pl 100% frekwencji dotyczy meczów ligowych czy wszystkich meczów łącznie z pucharowym i? odpowiedz

SŁAWEK(L) - 25.06.2024 / 20:21, *.play-internet.pl @Becks: ligowych, przecież to są karnety na mecze ligowe odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 25.06.2024 / 20:32, *.kufnet.at @Becks: potwierdzone w klubie - 100% meczów ligowych. odpowiedz

Luk - 25.06.2024 / 20:38, *.255.53 @Becks: tylko tych w pucharach. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Becks: tylko wyjazdowych. I to rezerw Legii. odpowiedz

