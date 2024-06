Nowość: Udostępnianie karnetów do ponownej sprzedaży

Legia Warszawa ogłosiła uruchomienie nowego systemu, który pozwala posiadaczom karnetów na udostępnienie swojego miejsca do ponownej sprzedaży na wybrane wydarzenia. Każdy kibic, który zdecyduje się zwolnić swoje miejsce, nie tylko umożliwi innym przeżycie emocji meczowych na żywo, ale i sam zyska dzięki temu 50% wartości biletu w formie specjalnego vouchera. Pozostałe 50% z pozyskanych środków zostanie przekazane na cele charytatywne Fundacji Legii.

Kumaci - 26.06.2024 / 14:59, *.. Haaaaa ,układy ukladziki odpowiedz

Domel - 26.06.2024 / 11:45, *.play-internet.pl Teraz jak kumaci wprowadzą akcję pusty stadion, to wprowadzone ponownie do obiegu miejsca z karnetów pozwolą wypełnić Ł 3 i kabzę MOPa.

przydałaby się ponowna sprzedaż, żeby kibice ,którzy się zarzekali że nie pójdą dopóki u władzy krakowiak mieli prawo pierwokupu coinów Legii i wirtuanych miejsc, na starej żylecie.

Wprowadzenie płatności unitami, złotem i zegarkami Filipa Pateka.

a meczów i tak nie da się oglądać :) odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 26.06.2024 / 11:19, *.t-mobile.pl Super, czasam zdarzenie losowe uniemożliwia obecność na stadionie, więc opcja bardzo dobra, choć ja sam zawsze celuję w 100% obecności to nie zawsze się to udaje. odpowiedz

ws - 26.06.2024 / 08:54, *.vectranet.pl Nareszcie cywilizacyjne zasady jakie obowiązują w innych krajach. Dobry pomysł. Sądzę że wiele osób z tego skorzysta. odpowiedz

Sl - 26.06.2024 / 08:22, *.vectranet.pl Bardzo dobre rozwiazanie. Czesto bilety wyprzedawaly sie na pniu a karnetowicz mogl przepisac tylko bilet na znajomego a jak nie mial komu bylo puste miejsce a chetnych na nie od groma ale nie mozna bylo kupic biletu odpowiedz

Michu - 10 godzin temu, *.autocom.pl @Sl: karnetowicz mogl kazdemu przepisać, dowolnej osobie, wystarczylo podać tylko pesel odpowiedz

Hihi - 25.06.2024 / 21:12, *.chello.pl Kibic zyskuje 50% drugie 50 % bierze klub i odsprzedaje miejscowke za 100 %. Niezły biznes. odpowiedz

Jjjj - 26.06.2024 / 00:37, *.. @Hihi: pewnie, kibic może nic nie zyskać odpowiedz

Daniel - 26.06.2024 / 06:35, *.centertel.pl @Hihi: czyli lepiej wg ciebie zeby było tak jak wcześniej, w sposób taki, że nikt nic nie dostawał... co za mongoly się wypowiadają... odpowiedz

Tom - 26.06.2024 / 07:20, *.chello.pl @Hihi: jesteś kretynem, nawet mi Ciebie nie żal ???????????? odpowiedz

Arturqwe - 26.06.2024 / 08:08, *.tpnet.pl @Hihi: wieczni niemyślący narzekacze. Nigdy nie miałeś karnetu to przynajmniej nie jącz. Bardzo mądra decyzja klubu. Ja tez nigdy nie mialem, bo mieszkam 500 km, teraz rozważam zakup bo będę mógł go udostępnić odpowiedz

adam - 25.06.2024 / 21:07, *.chello.pl https://pilkanozna.pl/napastnik-opusci-legie-warszawa-info-pn/ odpowiedz

