Zapowiedź

FC Botosani - dobry znajomy

Środa, 26 czerwca 2024 r. 17:54 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Drugim sparingpartnerem Legii Warszawa podczas obozu przygotowawczego do sezonu w Austrii będzie rumuński FC Botoșani. Spotkanie rozpocznie się w czwartek 27 czerwca o godzinie 17:30 na boisku w Kössen. Będzie miało ono nietypowy format - 4 razy 30 minut.