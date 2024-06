Kikolski wypożyczony do Radomiaka

Poprzedni sezon Kikolski spędził na wypożyczeniu do GKS-u Tychy, gdzie rozegrał 33 mecze.

20-letni bramkarz Maciej Kikolski został wypożyczony do Radomiaka Radom na sezon 2024/25. Zawodnik kilka dni temu podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa, obowiązujący do 2028 roku i następnie zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju udał się na wypożyczenie.

exsa - 8 godzin temu, *.orange.pl Jest nadzieja że będzie co najmniej dobrym bramkarzem licza Kibice. L odpowiedz

Egon - 12 godzin temu, *.waw.pl Bardzo dobrze.

Chłopak ma talent, niech się rozwija.

Najważniejsze, żeby jak najwięcej grał. odpowiedz

Sober - 26.06.2024 / 11:46, *.orange.pl W Tychach prezentował się bardzo dobrze, oby w Radomiaku grał dużo.

Ciekawe co z Kobylakiem, czy też pójdzie na wypożyczenie.

odpowiedz

AAA - 26.06.2024 / 10:55, *.chello.pl A nie lepiej zabawnego Lobiasza było wypożyczyć?

No chyba że ma takie branie jak Rosołek. odpowiedz

