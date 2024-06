Koszykówka

Wieluński na kolejny sezon w Legii

Środa, 26 czerwca 2024 r. 12:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Marcin Wieluński spędzi kolejny sezon w barwach koszykarskiej Legii Warszawa. W minionym sezonie zawodnik mogący występować na pozycjach 1-2, wystąpił 28 razy z eLką na piersi, zdobywając z naszym klubem Puchar Polski, a także docierając do 1/4 finału FIBA Europe Cup.



Wieluński pierwsze występy w najwyższej klasie rozgrywkowej zaliczył w Asseco Gdynia w sezonie 2015/16 oraz Polskim Cukrze Toruń (2020/21). W barwach Asseco, w sezonie 2015/16 został mistrzem Polski juniorów starszych, a jednocześnie MVP turnieju finałowego. Kolejny sezon spędził na rehabilitacji po zerwaniu więzadła krzyżowego, a w trakcie przygotowań do kolejnych rozgrywek, podczas sparingu KK Warszawa z Notecią, doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Po poważnej kontuzji odbudował się w drużynie I-ligowego Znicza, by w sezonie 2020/21 zaliczyć 24 występy w ekstraklasowym klubie z Torunia.



W sezonie 2023/24 Marcin Wieluński zaliczył 28 występów w barwach Legii - 17 w Orlen Basket Lidze, 1 w turnieju kwalifikacyjnym do Ligi Mistrzów w tureckiej Antalyi, 2 w turnieju finałowym Pucharu Polski w Sosnowcu, a także 8 w rozgrywkach FIBA Europe Cup. W sezonie 2024/25 zawodnik nadal występować będzie w barwach naszej klubu.



Imię i nazwisko: Marcin Wieluński

Data urodzenia: 27.03.1996 (28 lat)

Pozycja: rozgrywający / rzucający obrońca

Wzrost: 197 cm



Dotychczasowe kluby:

2023/24 Legia Warszawa (PLK) - 17 meczów, śr. 5:58 min., 0.6 pkt.; PP: 2 mecze, śr. 5:55 min., 0.5 pkt.; FIBA: 8 meczów, śr. 5.8 min., 0.7 pkt.

2022/23 Polonia Warszawa (I liga) - 37 meczów, śr. 23:23 min., 8.4 pkt., 3.5 as.

2021/22 Polonia Warszawa (II liga) - 22 mecze, śr. 20:46 min., 9.6 pkt., 4.2 as.

2021/22 Dziki Warszawa (II liga) - 13 meczów, śr. 15:44 min., 4.2 pkt., 1.3 as.

2020/21 Polski Cukier Toruń (PLK) - 24 mecze, śr. 7:39 min., 1.2 pkt., 0.7 as.

2019/20 AZS UMK Toruń (II liga) - 11 meczów, śr. 28:27 min., 13.4 pkt., 3.5 as.

2018/19 Znicz Basket Pruszków (I liga) - 34 mecze, śr. 13:15 min., 3.4 pkt., 0.9 as.

2017/18 KK Warszawa (I liga)

2015/16 Asseco Gdynia (PLK) - 1 mecz, 4.17 min., 2.0 pkt.

2015/16 Asseco II Gdynia (II liga) - 32 mecze, śr. 24:05 min., 8.7 pkt., 4.0 as.

2014/15 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - śr. 23:10 min., 7.0 pkt., 3.3 as.

2013/14 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 25 meczów, śr. 16:54 min., 4.4 pkt., 1.6 as.

2012/13 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 1 mecz, 18:36 min.