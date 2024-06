Roberto Carlos Fernandez przedwcześnie opuści kadrę, by dołączyć do Legii

Fernandez wystąpił już w pierwszym spotkaniu fazy grupowej, przeciwko reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Wahadłowy zagrał w pierwszym składzie i choć jego drużyna przegrała 0:2, Fernandez okazał się jednym z jej czołowych zawodników. Bardzo możliwe, że zagra również w wyjściowej "jedenastce" w spotkaniu z Urugwajem (28.06), lecz może być to jego ostatni występ w turnieju i zabraknie go w rywalizacji z Panamą (2.07). Warunki kontraktu Fernandeza z Legią są już w pełni dogadane, ale transfer opóźnia się z powodów formalnych - Boliwijczyk musi otrzymać wizę, żeby móc wjechać do Polski. - Jak się dowiedzieliśmy, Fernandez chciałby dołączyć do Legii jak najszybciej, aby nie opuścić większości przygotowań do sezonu. Dlatego już po drugim meczu fazy grupowej Copa America ma się udać do Boliwii, aby dopiąć formalności związane z otrzymaniem wizy (...) Chociaż realizacja transferu się opóźnia, obie strony są zdecydowane na transfer. Dlatego przenosiny Boliwijczyka do Legii są kwestią czasu i załatwienia formalności - podaje TVP Sport.

@?23 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Taco nie bądz za cwany w ząbek dmuchany. odpowiedz

Kevin Kostner - 8 godzin temu, *.226.4 Dobrze ktoś napisał, że w naszej ogórkowej lidze każdy może być gwiazda. Wystarczy chcieć. Przyjedzie, zagra to.sie zobaczy co to za piłkarz. Pamiętam jak się Vadisa na początku nabijali. Że gruby, że ogór.... odpowiedz

exsa - 8 godzin temu, *.orange.pl Jezeli faktycznie byłby spokrewniony z Roberto Carlosem to bedzie dobry i mocno strzelal takiegaly odpowiedz

Wolfik - 19 godzin temu, *.mm.pl W Boliwii właśnie się popieprzyszło. NIe wiadomo czy tam w tej chwili idzie załatwić cokolwiek... odpowiedz

Maciek - 20 godzin temu, *.160.132 Generanie to dotąd transfery są na 0 wzmocnień składu który stać było tylko na 3 miejsce. A jeszcze ktoś odejdzie. odpowiedz

stabur - 23 godziny temu, *.proxad.net oby tylko ktoś “przychylny” w kręgach władzy nie zablokował tej wizy pod byle pretekstem odpowiedz

(L)eve(L)64 - 23 godziny temu, *.plus.pl Coś mi się wydaje że będzie się przedzierał przez Białoruś. odpowiedz

123 - 23 godziny temu, *.plus.pl Widać, ze to 2 lub 3 garnitur kadrowicza. odpowiedz

ws - 26.06.2024 / 19:14, *.vectranet.pl Nieźle zmotywowany. Oby nie z powodu kontuzji która jak sugerują doznał w pierwszym meczu. A ktoś rano pisał że ten transfer nie jest jeszcze pewny. Czyżby jednak rozmawiali z Recą? Chyba że na wahadłach Wszołek i Baku lub Morishita dopóki Kun się nie wyleczy. odpowiedz

Master Of Plaster - 26.06.2024 / 19:11, *.t-mobile.pl Znów siusiumajtki będą zapełniać gacie z podniecenia jaki to kot do nas przylatuje. Uczestnik COPA America, reprezentant Boliwii, a to zwykły ogór, rezerwowy najsłabszego państwa w Ameryce Poł., niechciany w nawet w średniakach europejskich. Znowu nam wciskają szrot, a my się dajemy nabrać. Jak długo jeszcze? Nikomu nie daje do myślenia, że 24-latek nie jest w stanie się utrzymać w porządnym, europejskim klubie? Będzie drugi Morishita albo Kun. Okienko transferowe i worek szrotu, może chociaż Luqi utrzyma poziom sprzed 3 lat ale tylko może, wielka niewiadoma. odpowiedz

Egon - 23 godziny temu, *.waw.pl @Master Of Plaster: W naszej słabej lidze każdy może być gwiazdą.

Luqi w Brazylii nic nie pokazał, a u nas już się zaczyna wyróżniać, także zobaczymy, jak to będzie z tym Fernandezem.

To nie jest jakiś pierwszy lepszy ogórek. odpowiedz

qqq - 6 godzin temu, *.orange.pl @Master Of Plaster: a ja na niego czekam z kwiatami na lotnisku Chopinowskim :) odpowiedz

Ko(L)o - 26.06.2024 / 18:01, *.plus.pl Olewa Reprezentacje aby grać w k(L)ubie!!!! Życzę powodzenia z taki grajkiem :( odpowiedz

Pit - 26.06.2024 / 18:34, *.tpnet.pl @Ko(L)o: Jak wszyscy polscy kadrowicze :) odpowiedz

Egon - 26.06.2024 / 17:50, *.waw.pl Oby jak najszybciej dołączył do zespołu, bo obrona to nasza najsłabsza formacja. odpowiedz

taco - 26.06.2024 / 17:35, *.vectranet.pl niech zadzwonią do Wawrzyka to się wizę od ręki załatwi;) odpowiedz

Syn oreszczuka - 26.06.2024 / 18:58, *.chello.pl @taco: albo do sterczewskiego i jachiry-wiza nie będzie potrzebna, a i na pizze się pilkarz załapie odpowiedz

taco - 21 godzin temu, *.vectranet.pl @Syn oreszczuka: nie widzisz różnicy między przestepstwami a dziecinadą synu Romana? odpowiedz

zp - 6 godzin temu, *.centertel.pl @taco: no to się objawił, miłośnik Rafalali z ratusza. odpowiedz

Legiak83 - 6 godzin temu, *.supermedia.pl @Syn oreszczuka: Ten cały taco to ziomal bodnara i tuska, wszystko zgłasza do prokuratury odpowiedz

Syn oreszczuka - 3 godziny temu, *.chello.pl @Legiak83: tak, tak, cieszyl się jakiś czas temu, że akcja widelec byla taka wspaniala i nieslusznie zatrzymano ponad 700 osob, wiele z nich bito... to jest chory emerytowany milicjant. odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Syn oreszczuka: do emerytury jeszcze mi daleko, nigdy nie służyłem w formacjach mundurowych, więc bardzo się mylisz… Po prostu tracisz grunt pod nogami kiedy trafiasz na osobę samodzielnie myślącą a nie wyznającą grupową (waszą) prawdę… odpowiedz

Max1916Canada - 26.06.2024 / 14:14, *.246.100 Marcin Jalocha:

Czytaj tekst ze zrozumieniem, po co siejesz ferment?? odpowiedz

Marcin Jałocha - 26.06.2024 / 13:00, *.t-mobile.pl Jeśli on jest tak dobry, że nie mieści się w kadrze Boliwii która jest na poziomie Malty i go wywalają przed końcem turnieju to musi to być niezły rupieć. Będzie kolejny Charatin albo inny Rose. Legia robi się śmietnikiem piłkarskim dla niechcianych zawodników. Brawo panie Zieliński, idziemy jakościowo do przodu i tabelki się zgadzają. Dramat! odpowiedz

matias - 26.06.2024 / 15:24, *.icpnet.pl @Marcin Jałocha: czy ty debilu umiesz czytać?> odpowiedz

Mateusz z Gór - 26.06.2024 / 17:49, *.orange.pl @Marcin Jałocha:



Pamiętam jak Malta klepnęła Argentynę z Messim 5-1. A czekaj nie, to była Boliwia! odpowiedz

Swojak(L) - 26.06.2024 / 17:59, *.207.234 @matias: dokładnie, tu już nie trzeba nic dodawać. Może lepa na ogarke,elementarz w tornister i wysadzić go pod szkołą dla specjalnej młodzieży. odpowiedz

eduardo - 26.06.2024 / 18:47, *.toneticgroup.pl @Marcin Jałocha: Boliwia na poziomie Malty?? jprdl odleciales gosciu odpowiedz

Januszek - 26.06.2024 / 12:43, *.chello.pl Super wiadomosc to nieslubny syn slynnego Roberto Carlosa z Brazylii odpowiedz

Andżey Strejlał - 26.06.2024 / 16:16, *.. @Januszek:

Tak potwierdzam, to syn Roberto Carlosa i Jacka Gmocha. Jak oni to zrobili to zagadka ale ten Roberto Carlos z boliviu wykluł się z jajka na twardo. Świat pędzi do przodu jak szalony. odpowiedz

R. - 26.06.2024 / 12:42, *.plus.pl Skoro nie może podpisać w Polsce to niech podpiszą w Austrii, od razu na zgrupowanie zdąży. odpowiedz

Trampek - 26.06.2024 / 12:01, *.125.113 Zapewne wniesie trochę techniki użytkowej ,piłka nie będzie przeszkadzała mu w grze. Wszystko w głowie trenera jak tą naturalną technikę wrodzoną wkomponować do użytku zespołowego w LEGII. odpowiedz

Hautausmaa - 26.06.2024 / 11:48, *.tpnet.pl Niezły ancymonek. Wyobraźmy sobie, że u nas, np. Szymański opuszcza Euro, żeby podpisać kontrakt. To przecież zrobiliby z niego Rybusa na miejscu. odpowiedz

Hmm - 26.06.2024 / 17:28, *.autocom.pl @Hautausmaa: a co Cię Rybus nagle boli? „ zrobiliby z niego Rybusa”,Maciek spoko gość odpowiedz

Syn trenera - 26.06.2024 / 19:57, *.netfala.pl @Hautausmaa: Człeku marnej wiary, dla Boliwii sam awans na turniej to sukces, oni po drugim meczy tracą szansę na wyjście z grupy, więc, dostanie wolne od trenera i pojedzie... pewnie będa ogrywac młodych... odpowiedz

Good joke - congratulations mate - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @Syn trenera: Dokładnie, już awans na turniej jest dla nich sukcesem, a mieli bardzo ciężką grupę. Zaraz, kogo tam mieli... odpowiedz

Syn trenera - 8 godzin temu, *.plus.pl @Good joke - congratulations mate: Francję Austrię i Holandię ???? odpowiedz

Stary kobic - 26.06.2024 / 11:23, *.t-mobile.pl Czekamy na tego piłkarza ,podobno jest nie zły ,wniesie coś dobrego . odpowiedz

