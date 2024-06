"Play forward!". Dwóch nie dokończyło zajęć

W połowie trening musiał zakończyć Radovan Pankov , który poczuł ból mięśnia czworogłowego i z nogą obłożoną lodem udał się do hotelu. W końcówce zajęć problemy zgłosił także Blaz Kramer . Słoweniec łapał się za mięsień dwugłowy, przez kilka minut jeszcze kontynuował grę, ale ostatecznie zszedł z boiska i obłożył nogę lodem. Zajęcia, które trwały ponad 2 godziny, były bardzo intensywne. Goncalo Feio kilkukrotnie miał zastrzeżenia do jakości wykonania założeń taktycznych. Legioniści skupiali się nad wyprowadzaniem piłki z własnego pola karnego, nie zabrakło także pracy nad wykańczaniem ataków. Wspomniane na początku słowa można chyba uznać za nowe motto drużyny. Po południu "Wojskowi" kolejny raz stawią się na boisku. Kranzach: Play f..king forward - 5. dzień - Woytek / 29 zdjęć fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

singspiel - 10 godzin temu, *.4.38 tylko pojawiła się plotka, że Kramer odchodzi i zaraz problemy z mięśniem odpowiedz

Los - 10 godzin temu, *.mm.pl Kiedy wreszcie ten Kramer odejdzie z Legii ???!!! odpowiedz

gazza - 14 godzin temu, *.inetia.pl Kramer za dużo poświęca czasu na denne fryzury !

odpowiedz

Jose Kante - 21 godzin temu, *.inetia.pl I powiedzcie mi, czego takiego leszcza trzymają, w czym on jest lepszy od takiego Majchrzaka? Teraz będzie się leczył i leczył, ten będzie grał w rezerwach, może naj::ć bramek, a i tak nie dostanie szansy bo czekamy na Kramera, będzie zmiennik zmiennika. To jest kpina. Szkoda słów. Ta Legia jest coraz bardziej śmieciowa, ta liga jest coraz bardziej śmieciowa. Niech im nałożą jakieś ograniczenia na sprowadzanie tego szrotu, bo sami tego nie zrobią. odpowiedz

Krzeszczu - 12 godzin temu, *.tele2.se @Jose Kante: pelna zgoda. Ten caly eminem powinien juz dawno wyleciec z kopem w dööpe. Ale Locko Sroko kocha wywalac kase w kibel, a i dzial fyzjoterapeutow przeciez tez jakos trzeba motywowac. Wiec zawsze jakies paralityki i kaleki typu edek, chukwu, necid, eminem czy nawet ten legendarny obsradovic zawsze beda mialy miejsce w klubie rozczochranca odpowiedz

CXCV - 6 godzin temu, *.plus.pl @Jose Kante: Majchrzak nawet nie potrafił wywalczyć 1 składu w Puszczy Niepołomice, więc czemu zakładasz że jest w stanie grać w 1 składzie Legii? odpowiedz

Hiszpan - 21 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Kramer nie nadaje się do sportu. odpowiedz

jarekk - 22 godziny temu, *.metrointernet.pl Kramer tradycyjnie szpital odpowiedz

Butinio - 22 godziny temu, *.centertel.pl Błażej Kramer zgłosił problemy z mięśniem dwugłowym.....matko jedyna to już nawet nie jest śmieszne. odpowiedz

DanieLo - 23 godziny temu, *.myvzw.com Kramer = szklana armata. odpowiedz

Dyrektor Jacuś - 26.06.2024 / 19:48, *.t-mobile.pl Spokojnie w ataku mamy Rosołka. Obiecał mi, że w nadchodzącym sezonie strzeli 2 razy więcej goli niż w tym.

odpowiedz

DzikiDzik - 26.06.2024 / 19:11, *.orange.pl Jaki pan, taki Kram odpowiedz

L - 26.06.2024 / 18:56, *.aster.pl Zaraz sie okaze, ze polowa naszego skladu sie nie nadaje na taka intensywna gre wiec za pol roku zwolnimy trenera. A tyle Jacek Zielinski mowi o parametrach fizycznych przy transferach. Jak nie zdobedziemy mistrzostwa w tym sezonie to Zielinski out. Nie ma rywali, Rakow w rozsypce, Lech w przebudowie, nikt jeszcze sie nie wzmocnil, my z konkretnymi transferami i to szybko. Nie ma wymowek. Nawet u bikmacherow jestesmy wyraznym faworytem. odpowiedz

Sztab szkoLeniowy najdroższy w europie… - 26.06.2024 / 18:53, *.132.194 Sztab antymedyczny dalej sie uczy kosztem Legii i ci analitycy, doradcy i asystenci bardzo słaby poziom!czy prezes widzi?czy już nie ma siły ogarniać wszystko za swoich pracownikòw antylegiinych, po zatrudniał naciágaczy i chosztapleròw i dojâ prezesa sztab szkoleniowy najdroższy w europie wachodniej odpowiedz

Korda - 26.06.2024 / 18:23, *.centertel.pl Szklanka z MacDonalda jest bardziej wytrzymała od tego Kramera . To jest pomyłka odpowiedz

Egon - 26.06.2024 / 18:04, *.waw.pl Najgorzej, że Kramer jeszcze nie odszedł, a już ma następcę, bo Burch wygląda dosyć podobnie, jeżeli chodzi o kontuzje.



Dziwiłem się, że Szwajcarzy lekka rączką oddali nam wycenianego na 4 miliony euro Burcha, ale na razie widać, że ta wycena to śmiech na sali.

Na boisku jeden z najsłabszych, a na deser przewlekła kontuzja. odpowiedz

Egon - 26.06.2024 / 17:56, *.waw.pl Cały Kramer - kontuzje i farbowanie włosków.

Oby udało się jeszcze w tej przerwie gdzieś go odprawić, bo nie dość, że kontrakt ma wysoki, to jeszcze miejsce w kadrze blokuje dla kogoś, kto mógłby tu przyjść grać. odpowiedz

Mateusz z Gór - 26.06.2024 / 17:55, *.orange.pl Nowy sezon, te same nazwiska z drobnymi problemami zdrowotnymi. I pomyśleć, że JZ sam niedawno przyznał, że wiedział, że z Kramerem mogą być problemy, a Legia tak naprawdę chciała jego partnera z ataku, ale była opcja wyjąć tylko Kramera właśnie, więc go wzięli... odpowiedz

Egon - 26.06.2024 / 18:10, *.waw.pl @Mateusz z Gór: Przy tak masywnej sylwetce, nietrudno o kontuzję w tak dynamicznym sporcie, jak piłka.

Kramer bardziej pasuje mi do jakichś zapasów. odpowiedz

Zapasowy zapaśnik - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @Egon: Przecież przy jego kruchych kościach i słabych mięśniach to w zapasach by go połamali. Jest wielu piłkarzy o większej masie, a grają na większej intensywności bez kontuzji. odpowiedz

Egon - 13 godzin temu, *.waw.pl @Zapasowy zapaśnik: Może i tak.

W takim razie, może szachy :-) odpowiedz

Afro - 12 godzin temu, *.orange.pl @Egon: Widziałem go na żywo - przeciętny. Telewizja kłamie. odpowiedz

Oif - 26.06.2024 / 17:24, *.plus.pl Ten kramer to pośmiewisko, on nie powinien być zawodowym piłkarzem, tylko stałym bywalcem sanatorium odpowiedz

bronek49 - 26.06.2024 / 17:22, *.vectranet.pl ten lekarz który zatwierdził transfer Kramera powinien za to zapłacić czy Legia wreszcie zatrudni bardzo dobry sztab medyczny i skauting bo ci ludzie to chyba bojkotują prace w Legii wykonując ją niechlubnie

odpowiedz

exsa - 26.06.2024 / 17:22, *.orange.pl To P. Kramer jeszcze jest w naszej LEGII to następny sezon bez gry tylko do pobierania kas odpowiedz

Trener Bramkarzy - 26.06.2024 / 17:17, *.plus.pl Jacek gratulacje kogo ty kupiłeś do kompletu jeszcze Niech. Taka rada od laika, warto przed transferem gościa przebadać gruntownie dodatkowo prześledzić karierę pod kontem kontuzji .... odpowiedz

exsa - 26.06.2024 / 17:17, *.orange.pl To P. Kram odpowiedz

leon - 26.06.2024 / 16:53, *.tpnet.pl W rubryce odejdą chce widzieć nazwisko Kramer !!! odpowiedz

Zdzicho - 26.06.2024 / 16:26, *.tpnet.pl Kuuu... ten blaz idzie do kibla i sobie cos naciągnie.... odpowiedz

Rafa(L) - 26.06.2024 / 16:07, *.t-mobile.pl Może mi ktoś wyjaśnić po co Legia w dalszym ciągu inwestuje w tego Kramera skoro On więcej leczy kontuzję niż gra? Rozwiązać z nim umowę, niech spi...ala i nie zabiera miejsca innemu graczowi. odpowiedz

Doctor - 26.06.2024 / 19:46, *.co.uk @Rafa(L): Rosołkowi huehue np odpowiedz

Czeski chirurg - 26.06.2024 / 15:56, *.t-mobile.pl Jak to powiedział po ostatniej kontuzji? "Wrócę jeszcze mocniejszy". No to wypada mu życzyć jak najwięcej kontuzji, a po kilku będzie taki silny kocur, że i PSG nie będzie na niego stać. 28 lat to raczej regeneracja organizmu w dół, z nim już tylko gorzej może być. odpowiedz

Lupus - 26.06.2024 / 15:34, *.centertel.pl Duużo lodu na główę temu, kto wymyślił zakup Kramera !

Wsadźcie go w naftalinę lub lód i niech tam doczeka do końca umowy.

Jego leczenie pewnie drożej kosztuje niż jego pensja. odpowiedz

Bb8 - 26.06.2024 / 15:13, *.vectranet.pl Szklanka usłyszała ze chcą go sprzedać i w taki sposób szybko zablokował transfer :D praca marzenie .. teraz pół roku w gabinetach lekarskich a tysiące euro co tydzień na konto lecą . odpowiedz

Le Ja - 26.06.2024 / 14:58, *.orange.pl Nie no z tym Kramerem to już nawet nie jest śmieszne, gość się zdrowotnie nie nadaje do zawodowego uprawiania tego sportu. Pozbyć się go jak najszybciej. odpowiedz

Franio - 26.06.2024 / 16:29, *.tpnet.pl @Le Ja: to samo skumsli w szwajcarii i znalezli frajera, gdzie nawet obradowic mial testy medyczne bdb . Chybs w klubie ktos musi sobie uswiadomic, ze to trochę inne badania niż medycyna pracy odpowiedz

Czyngis-Cham - 26.06.2024 / 14:35, *.t-mobile.pl Można było się tego spodziewać. Kramer jest bardziej szklany niż szyba. Okres przygotowawczy ma z głowy, teraz rehabilitacja, dochodzenie do formy w sierpniu, zagra ze dwa mecze i znowu coś złapie i tak w kółko. Mimo chęci i ambicji chłop zwyczajnie nie ma zdrowia do tego sportu. Niech zajmie się kręglami czy innym curlingiem ale od sportów wytrzymałościowych niech trzyma się z daleka. Drugi Szałachowski, połowa kariery spędzona na leczeniu. Rozwiązać natychmiast kontrakt z winy zawodnika jak nie daje rady i szybko szukać kogoś konkretnego! Z niego już nic nie będzie. odpowiedz

Barnaba - 26.06.2024 / 17:42, *.orange.pl @Czyngis-Cham: Chyba nie da rady z takiego powodu rozwiązać kontraktu. odpowiedz

SEBO(L) - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Barnaba: nie tylko z tego powodu. Nie mamy też sekcji kręgli i curlingu... ;) odpowiedz

d16 - 26.06.2024 / 14:20, *.chello.pl Czy można po pierwsze zabrać mu koszulkę nr 9? Bo że nikt paralityka nie kupi to jest jasne odpowiedz

Baranki Boże - 26.06.2024 / 15:59, *.play-internet.pl @d16: racja taki ktoś nie zasługuje na 9 albo się weźmie za siebie i zacznie zasuwać albo niech bye, bye tyle :) odpowiedz

Hautausmaa - 26.06.2024 / 14:14, *.tpnet.pl Widzę, że Kramer już nawet nie czeka na początek sezonu. Forma rośnie. odpowiedz

Gizie - 26.06.2024 / 14:10, *.t-mobile.pl Blaz to mógłby być dobry napastnik bo ma to coś alle jest tak szklany że to dramat ... Szkoda żeby blokowało miejsce komuś innem, trzeba sprzedać. odpowiedz

Kedar - 26.06.2024 / 13:59, *.tpnet.pl Znowu Kramer.... szklany chłopczyk, niestety zajmuje tylko miejsce w kadrze. Może i ma jakiś potencjał ale jak na razie więcej się leczy niż gra.... odpowiedz

